Эмеев проиграл Робертсу на турнире UFC в Лас-Вегасе

Российский боец полусреднего веса Рамазан Эмеев (20-5) проиграл раздельным решением судей британцу Дэнни Робертсу (18-5) на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Робертс много двигался в широкой стойке и старался раздёргать Эмеева с дистанции. Это не спасло его от тейкдауна в первом раунде. Россиянин спокойно и неотвратимо стащил соперника вниз и начал работать над улучшением позиции. Однако Робертс быстро поднялся и успел нанести пару ударов коленом из клинча, а Эмеев ответил хорошим попаданием с правой. Во втором раунде Эмеев попытался поймать соперника на кимуру в стойке, а Робертс ответил стремительной серией ударов. Россиянин старался бороться и клинчевать, избегая размена ударами, и добился перевода в партер, а также нанёс британцу рассечение.

Третий раунд получился вязким, с обилием клинчей, Эмеев сумел навязать свою волю сопернику и не дать ему работать с дистанции. При этом Робертс достойно смотрелся в борьбе и опасно бил на выходе из клинча. Также Робертс заблокировал попытку Эмеева пройти в ноги и накидал ему в стойке в конце раунда, забрав его концовку. По итогам боя лишь один судья отдал победу Эмееву со счётом 29:28, а двое других отдали предпочтение британцу — 30:27 и 29:28.

Как сообщалось ранее, российский боец полусреднего веса Рамазан Эмеев на турнире UFC в Абу-Даби победил по очкам немца Давида Заваду.