Экс-чемпион UFC собирает деньги на операцию

https://static.news.ru/photo/5b2b4e36-a64e-11ea-a3c0-fa163e074e61_660.jpg Тим Сильвия Фото: timsylviamma1/instagram.com

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Тим Сильвия нуждается в операции на руке, которую он сломал в 2004 году в бою с Фрэнком Миром.

Спустя 16 лет после операции винты, скрепляющие две металлические пластины, разболтались и вызывают опасную инфекцию. UFC отказалась оплачивать операцию своему бывшему чемпиону, а потому жена бойца начала сбор денег. Пока из $20 тыс. удалось собрать 8.

Как писал NEWS.ru, боец UFC Майкл Биспинг из-за травм, полученных в боях, остался без глаза, но сумел завоевать чемпионский титул.