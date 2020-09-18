Экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер будет запасным в бою Хабиба и Гейтжи

https://static.news.ru/photo/7a7d1cca-f98b-11ea-b860-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Hollywood Social Lounge/Wikipedia.org

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе американец Майкл Чендлер подписал контракт с UFC и будет резервным бойцом на турнире UFC 254, главным событием которого станет титульный поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейтжи.

Как сообщает ESPN, Дэйна Уайт анонсировал подписание Чендлера. Он будет готов выйти на замену, если кто-то из участников главного боя не сможет выступить на турнире, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Как писал NEWS.ru, американский боец UFC Тайрон Вудли заявил, что не будет пожимать руку перед боем своему сопернику Колби Ковингтону и рассказал о своих чувствах к нему.