Экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер будет запасным в бою Хабиба и Гейтжи

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе американец Майкл Чендлер подписал контракт с UFC и будет резервным бойцом на турнире UFC 254, главным событием которого станет титульный поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейтжи.
Как сообщает ESPN, Дэйна Уайт анонсировал подписание Чендлера. Он будет готов выйти на замену, если кто-то из участников главного боя не сможет выступить на турнире, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Как писал NEWS.ru, американский боец UFC Тайрон Вудли заявил, что не будет пожимать руку перед боем своему сопернику Колби Ковингтону и рассказал о своих чувствах к нему.
Добавьте наши новости в избранные источники