Дзюдоист Ильясов добыл в копилку сборной России бронзу на Олимпиаде

Российский дзюдоист Нияз Ильясов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весовой категории до 100 кг. В матче за третье место он одолел представителя Грузии Варлама Липартелиани.

Поединок завершился со счётом 1:0 (вазари).

Ранее Ильясову удалось одолеть немца Карла-Рихарда Фраза в утешительном раунде, после того как на стадии четвертьфинала он проиграл португальскому спортсмену Жорже Фонсеке. В 1/8 финала 25-летний дзюдоист обошёл соперника из Венгрии Миклоша Кирьенича.

Таким образом, на данный момент в общем медальном зачёте у российской команды 26 медалей, семь из которых золотые награды, 11 — серебряные и восемь — бронзовые.

Российский теннисист Карен Хачанов (25-й номер мирового рейтинга) вышел в полуфинал Олимпийского турнира-2020 в Токио и также поборется за медали.