На турнире UFC в Хьюстоне чемпионы Валентина Шевченко и Джон Джонс защитили свои пояса, но если уроженка Киргизии сделала это досрочной и безоговорочной победой, то Джонсу оставили пояс безобразным судейским решением в бою, где он проиграл первые три раунда.

Закат чемпиона

Недавно у лучшего полутяжа в истории, в последние девять лет с небольшими перерывами владеющего чемпионским поясом UFC Джона Джонса спросили, считает ли он Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом вне зависимости от веса. Чемпион ответил в таком духе, что он намного универсальнее и побеждал всё время легенд, а не ноунеймов. Если говорить в целом о спортивном наследии, то Джонс, безусловно, прав, но в последние несколько лет его успехи выглядят скромнее, чем у россиянина. Если Хабиб досрочно защищает свой пояс, то Джонс в последних боях смотрелся неубедительно и буквально вымучивал победы у не хватающих звёзд с неба соперников вроде Энтони Смита и Тьягу Сантоса.

Валентина Шевченко Reinaldo Reginato/imago sportfotodienst/Global Look Press

Именно поэтому в бою с Рейесом, несмотря на статус безоговорочного фаворита, шансы Джонса проиграть были осязаемы, в отличие от другой доминирующей чемпионки — дравшейся в этот вечер Валентины Шевченко. Признаки «ржавчины» появились у Джонса год назад, когда он достиг 32 лет. Его возраст далеко не критический для тяжеловесов ММА, однако Джон всегда выезжал на таланте, но не был особым «режимщиком». В прошлом известны и его пристрастия к наркотикам, и факты асоциального поведения, из-за которых возникали проблемы с правоохранительными органами, а выезжать на одном таланте всё время тяжело. Сейчас у Джона уже нет прежней скорости, потрясающей гибкости и звериных рефлексов. Кажется, что он уже устал от боёв и ждёт прихода достойного преемника, которому можно передать титул. Кроме того, многократные проваленные допинг-тесты и частые проверки в последние два года также могли сделать своё дело и заставить Джонса изменить методы подготовки.

Рейес недооценил судей и переоценил Джонса

Калифорниец с мексиканскими корнями Доминик Рейес ранее никогда не дрался более трёх раундов, да и в своём послужном списке имел лишь спорную победу над крепким швейцарским турком Волканом Эздемиром и нокаут «сбитого лётчика» Криса Уэйдмана. Однако Рейес удивил сразу, очень активно начав встречу. В первом раунде он сумел сбить чемпиона с ног и потрясти его серьёзной серией в голову. Джонс в тот момент выглядел крайне растерянным и явно не понимал, что делать, но постепенно прибрал нити игры в свои руки.

В последующих двух раундах претендент работал классическим вторым номером, но больше попадал с дистанции и уверенно защищался от переводов в партер. Джонс не мог ни хорошо по нему попасть, ни найти противоядие от его острых, как укол шпагой, контратак. Превосходство в числе точных ударов также было на стороне Рейеса, а фактор территориального преимущества, или так называемый контроль октагона, по унифицированным правилам ММА берётся в расчёт только при прочих равных, но у судей были какие-то свои и ведомые только им особенные критерии.

Рейес, очевидно, забыл про субъективный фактор и считал, что можно начать играть на удержание счёта в решающих раундах и по очкам он уже не проиграет. Джонс стал больше бороться, активнее идти вперёд, но последним решительным штурмом его атаки никак не назовёшь. Тем не менее претендент слишком уважительно отнёсся к сопернику, все козыри для победы над которым были у него на руках. Он перестал делать то, что лучше всего получалось в первой половине боя, излишне осторожничал и боялся пропустить удар. Два чемпионских раунда Джонс забрал, но этого было явно недостаточно, чтобы выиграть бой. Даже перед последним раундом угловые сказали Рейесу, что бой уже выигран и надо только достоять до конца. В этом и был стратегический просчёт. Все трое судей отдали Джонсу третий раунд, а один каким-то непостижимым образом и второй. Такой вердикт делает исход этого боя главным претендентом на номинацию «Ограбление года», хотя год только начался.

48-47 Dominick Reyes. Proper judging would've made history but the judges have robbed us of such satisfaction yet again.



Just you wait though - if Dom doesn't dethrone Jon Jones in the rematch, I expect Adesanya eventually will. "Bones" will be broken, just not today. pic.twitter.com/rRSkFgPpvL — Kyle Johnson (@VonPreux) February 9, 2020

Джонс всё равно отдаст пояс в ближайший год

Можно считать это краткосрочным прогнозом. Динамика трёх последних боёв показывает, что великий чемпион уже растерял ряд своих сильных качеств и остаётся опасным ещё скорее по инерции и в силу огромного запаса прочности прошлых лет. Бой Рейесу он по факту проиграл, и это признают большинство экспертов. По логике и справедливости UFC должна организовать им реванш, где по опыту предыдущих таких противостояний чемпион уже не будет фаворитом. Есть у Джонса и ещё два пути, которые ему также ничего хорошего не сулят.

Во-первых, он может поддаться на уговоры общественности и попытать счастья в тяжёлом весе, но сейчас у него уже не будет прежнего потрясающего преимущества в скорости, а в физической мощи он крупным тяжеловесам не ровня. Во-вторых, можно принять вызов чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи, который давно говорит о желании объединить титулы, но в этом случае Джонсу будет гораздо тяжелее, чем с Рейесом. Наконец, есть третий путь — поступить как в своё время Жорж Сен-Пьер после самой спорной своей победы и оставить пояс и повесить перчатки на гвоздь, сохранив победную серию и статус лучшего бойца своего веса на все времена.

Танец на крови

В том, что Валентина Шевченко исполнит свой коронный победный танец после боя с Кэтлин Чукагян, не было никаких сомнений. Интересовало лишь, насколько хватит претендентки и каким образом чемпионка оформит своё превосходство. Начала Валентина бой размеренно, беря в расчёт преимущество соперницы в габаритах, но очень быстро осознала своё превосходство в скорости и подвижности. Чтобы его упрочить, она отбила Чукагян переднюю ногу, а затем переводила бой в партер, где жёсткими ударами локтями разбивала ей лицо в кровь и снимала все вопросы относительно победителя этого поединка.

Развязка пришла ровно к середине схватки. Чукагян попыталась неловко стянуть соперницу на себя в партер, где до боя рассчитывала получить преимущество. В итоге и в клинче эффектный бросок получился именно у Шевченко. Она получила боковой контроль, ловко отключила обе руки соперницы и безостановочной серией ударов локтями в голову заставила рефери остановить поединок, пока лицо Чукагян не превратилось в упавший с девятого этажа арбуз. Найти подходящую оппозицию в своём весе Шевченко будет очень тяжело, поэтому её, скорее всего, ожидают очередные супербои: с чемпионкой в первом наилегчайшем весе китаянкой Вейли Чжан и обладательницей двух поясов Амандой Нуньес из Бразилии.