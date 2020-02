Недавно у лучшего полутяжа в истории, в последние девять лет с небольшими перерывами владеющего чемпионским поясом UFC Джона Джонса спросили, считает ли он Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом вне зависимости от веса. Чемпион ответил в таком духе, что он намного универсальнее и побеждал всё время легенд, а не ноунеймов. Если говорить в целом о спортивном наследии, то Джонс, безусловно, прав, но в последние несколько лет его успехи выглядят скромнее, чем у россиянина. Если Хабиб досрочно защищает свой пояс, то Джонс в последних боях смотрелся неубедительно и буквально вымучивал победы у не хватающих звёзд с неба соперников вроде Энтони Смита и Тьягу Сантоса.

Именно поэтому в бою с Рейесом, несмотря на статус безоговорочного фаворита, шансы Джонса проиграть были осязаемы, в отличие от другой доминирующей чемпионки — дравшейся в этот вечер Валентины Шевченко. Признаки «ржавчины» появились у Джонса год назад, когда он достиг 32 лет. Его возраст далеко не критический для тяжеловесов ММА, однако Джон всегда выезжал на таланте, но не был особым «режимщиком». В прошлом известны и его пристрастия к наркотикам, и факты асоциального поведения, из-за которых возникали проблемы с правоохранительными органами, а выезжать на одном таланте всё время тяжело. Сейчас у Джона уже нет прежней скорости, потрясающей гибкости и звериных рефлексов. Кажется, что он уже устал от боёв и ждёт прихода достойного преемника, которому можно передать титул. Кроме того, многократные проваленные допинг-тесты и частые проверки в последние два года также могли сделать своё дело и заставить Джонса изменить методы подготовки.

Калифорниец с мексиканскими корнями Доминик Рейес ранее никогда не дрался более трёх раундов, да и в своём послужном списке имел лишь спорную победу над крепким швейцарским турком Волканом Эздемиром и нокаут «сбитого лётчика» Криса Уэйдмана. Однако Рейес удивил сразу, очень активно начав встречу. В первом раунде он сумел сбить чемпиона с ног и потрясти его серьёзной серией в голову. Джонс в тот момент выглядел крайне растерянным и явно не понимал, что делать, но постепенно прибрал нити игры в свои руки.

В последующих двух раундах претендент работал классическим вторым номером, но больше попадал с дистанции и уверенно защищался от переводов в партер. Джонс не мог ни хорошо по нему попасть, ни найти противоядие от его острых, как укол шпагой, контратак. Превосходство в числе точных ударов также было на стороне Рейеса, а фактор территориального преимущества, или так называемый контроль октагона, по унифицированным правилам ММА берётся в расчёт только при прочих равных, но у судей были какие-то свои и ведомые только им особенные критерии.

Рейес, очевидно, забыл про субъективный фактор и считал, что можно начать играть на удержание счёта в решающих раундах и по очкам он уже не проиграет. Джонс стал больше бороться, активнее идти вперёд, но последним решительным штурмом его атаки никак не назовёшь. Тем не менее претендент слишком уважительно отнёсся к сопернику, все козыри для победы над которым были у него на руках. Он перестал делать то, что лучше всего получалось в первой половине боя, излишне осторожничал и боялся пропустить удар. Два чемпионских раунда Джонс забрал, но этого было явно недостаточно, чтобы выиграть бой. Даже перед последним раундом угловые сказали Рейесу, что бой уже выигран и надо только достоять до конца. В этом и был стратегический просчёт. Все трое судей отдали Джонсу третий раунд, а один каким-то непостижимым образом и второй. Такой вердикт делает исход этого боя главным претендентом на номинацию «Ограбление года», хотя год только начался.