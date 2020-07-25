В Абу-Даби завершился четвёртый и заключительный турнир на «Бойцовском острове», но UFC ещё вернётся сюда осенью. В главном бою вечера Роберт Уиттакер тактически переиграл Даррена Тилла, россияне Рамазан Эмеев и Мовсар Евлоев одержали очередные победы, Фабрисиу Вердум и Антониу Родригу Ногейра напоследок тряхнули стариной, а живущий в Швеции чеченец Хамзат Чимаев стал победителем второй раз за десять дней, не дав сопернику нанести ни одного удара.

Уиттакер нацелился на реванш с Адесаньей

Роберт Уиттакер AP/ТАСС

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер, похоже, оставил за спиной травмы и психологические проблемы и успешно вернулся в дело после того, как проиграл титул в бою с Исраэлем Адесаньей. Главная цель 29-летнего бойца — добиться реванша после того, как Адесанья подерётся с Пауло Костой. Уиттакер предстал в октагоне непривычно осторожным тактиком вместо былого яростного рубаки, что позволило ему одержать победу на классе над опасным нокаутёром из Ливерпуля Дарреном Тиллом, который в первом раунде потряс его, а в последнем открыл ему сильное рассечение в районе уха. Примечательно, что оба соперника поднялись в этот вес из полусреднего, где их карьера развивалась не столь успешно.

Яркое прощание бразильских легенд

Прекратившая своё существование 13 лет назад японская компания PRIDE всё ещё напоминает фанатам о своих славных временах в лице остающихся в боевом строю ветеранов, которые сегодня выдали два ярких фейерверка. Бразильцы Маурисиу Руа и Антониу Рожериу Ногейра устроили третью зарубу, которая завершилась так же, как и две предыдущие, упорной победой Сёгуна по очкам. 44-летний Ногейра, брат-близнец легендарного чемпиона PRIDE, в последнем бою несколько раз напомнил себя прежнего и доставил немало проблем более молодому сопернику, однако ему не хватило именно физических кондиций, чтобы довести дело до победы.

Маурисиу Руа ShogunRua/facebook.com

Другой аксакал 43-летний Фабрисиу Вердум доказал, что его джиу-джитсу по-прежнему остаётся грозным оружием. За 2,5 минуты он затащил в партер дебютанта тяжёлого дивизиона Александра Густафссона и планомерно выдернул его руку на рычаг локтя. Этот бой был последним по контракту для Вердума, и, скорее всего, он не останется в UFC, несмотря на победу. Неужели он выберет более комфортное пристанище ветеранов Bellator, где сможет срубить большой куш в прощальном для Фёдора Емельяненко реванше?

Урок Анкалаева не пошёл впрок Антигулову

Два дагестанских бойца с созвучными фамилиями стали жертвами одного и того же приёма в исполнении шотландца Пола Крейга. Магомед Анкалаев испортил себе дебют и победный рекорд, попавшись на треугольник за секунду до финального гонга в марте 2018-го. Готовясь к очередному сопернику, Гаджимурад Антигулов обязан был знать и этот урок товарища, и вообще главную коронку своего соперника. Однако он рискованно полез в партер с первых секунд, когда тот был ещё полон сил и продолжил бить его как ни в чём не бывало даже в момент накидывания на его шею удавки. Расплата за граничащую с безумием самоуверенность может быть очень дорогой. Антигулов потерпел третье поражение подряд, и теперь ему наверняка придётся искать работу в российских компаниях.

192:2 в пользу Чимаева

Проживающий в Швеции чеченский боец Хамзат Чимаев заявил о себе дебютом в UFC так громко, насколько это возможно. Он словно вернул нас в 90-е, когда бойцы могли проводить по два-три поединка за вечер и не сильно заморачивались с весогонкой. Чимаев на коротком уведомлении принял бой с Джоном Филлипсом в более тяжёлом для себя среднем весе и уничтожил его за шесть минут. Яркий дебютант настолько впечатлил Дэйну Уайта, что тот с радостью дал ему и второй поединок на «Бойцовском острове» уже в родном для него полусреднем весе спустя всего 10 дней. В итоге ирландец Рис Макки был повержен вдвое быстрее, не успев нанести ни одного удара. Статистики посчитали количество ударов в двух боях — 192:2 в пользу Чимаева, так что при желании он ещё сможет подменить кого-то и на одном из августовских турниров.

Схожие победы и разные выводы

Рамазан Эмеев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на успешный для себя результат, российские бойцы Рамазан Эмеев и Мовсар Евлоев оставили разное впечатление. Опытный Эмеев, ещё недавно являвшийся претендентом на попадание в топ-15, провозился три раунда с немецким дебютантом Никласом Штольце, который считался явным андердогом и вышел на коротком уведомлении. Эмеев пропускал удары в стойке, терял позицию в борьбе и выглядел как боец, чей пик прошёл ещё до встреч с сильнейшими соперниками. С молодым немцем былого багажа хватило для победы на классе, но болельщиков он не впечатлил.

Евлоев, одержавший третью победу в UFC, пока тоже не может отметиться досрочным триумфом, но прогрессирует от боя к бою. В этот раз ему пришлось пережить несколько крайне неприятных мгновений в первом раунде, когда он оказался в тисках крепкого британского борца Майка Гранди и чудом избежал удушения. Зато всё остальное время он уверенно защищался от борьбы, вставал из партера, а в стойке играючи перебивал оппонента. Евлоев показал удивительные для бойца своего веса гибкость, реакцию и способность предугадать действия оппонента.