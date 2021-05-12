Друг Хабиба Махачев снова не получил соперника из первой десятки

https://static.news.ru/photo/636b8f2c-b3ac-11eb-872d-96000091f725_660.jpg Ислам Махачев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC), выступающий в лёгком весе, Ислам Махачев проведёт бой с бразильцем Тьягу Мойзесом на турнире UFC 17 июля, сообщает MMAFighting.

Пока контракты на бой не подписаны , но между бойцами и организацией есть предварительные договорённости. Место проведения турнира будет объявлено позже. Занимающий 10-ю строчку в рейтинге UFC Махачев давно считается близким другом и наследником Хабиба Нурмагомедова, однако его карьера продвигается медленно и, несмотря на рост рейтинга и победную серию из семи поединков, он так и не может получить соперника из первой десятки и приблизиться к титульному бою.

26-летний Мойзес идёт на серии из трёх побед подряд. В последнем поединке в феврале 2021 года он победил по очкам американца Александра Эрнандеса, однако в 2019 году проигрывал не имеющему рейтинга россиянину Дамиру Исмагулову.

Как стало известно ранее, ветеран UFC Джош Томсон, который тренируется в зале American Kickboxing Akademy вместе с Исламом Махачевым, прокомментировал его действия в поединке с Дрю Добером, которого он победил удушающим приёмом в третьем раунде.