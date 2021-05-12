Друг Хабиба Махачев снова не получил соперника из первой десятки

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC), выступающий в лёгком весе, Ислам Махачев проведёт бой с бразильцем Тьягу Мойзесом на турнире UFC 17 июля, сообщает MMAFighting.
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26-летний Мойзес идёт на серии из трёх побед подряд. В последнем поединке в феврале 2021 года он победил по очкам американца Александра Эрнандеса, однако в 2019 году проигрывал не имеющему рейтинга россиянину Дамиру Исмагулову.
Как стало известно ранее, ветеран UFC Джош Томсон, который тренируется в зале American Kickboxing Akademy вместе с Исламом Махачевым, прокомментировал его действия в поединке с Дрю Добером, которого он победил удушающим приёмом в третьем раунде.