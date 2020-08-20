Экс-чемпион мира по боксу Дрозд: Папин должен побеждать Файфера

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд рассказал, чем опасен соперник Александра Поветкина Диллиан Уайт в поединке за титул временного чемпиона мира по версии WBC, который состоится 22 августа в Англии.

Он обладает всеми лучшими качествами, присущими чернокожим боксёрам: очень пластичный, гибкий, любит работать на ближней дистанции, хорошо контратакует и здорово защищается. У него длинные руки, сам по себе он большой....