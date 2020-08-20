Экс-чемпион мира по боксу Дрозд: Папин должен побеждать Файфера

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд сделал прогноз на главный бой вечера турнира в Казани, где россияне Алексей Папин и Руслан Файфер разыграют звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе.
Твёрдо уверен, что достаточно серьёзным фаворитом является Папин. Мне кажется он быстрее, жёстче и лучше как боксёр по всем показателям. Бой будет для него нелёгкий, но хороший. Файфер удобнее для него, чем Макабу. Поединок мне видится очень понятным для Алексея. Думаю, что он должен одержать победу, — рассказал Дрозд NEWS.ru.
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