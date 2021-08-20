Десантнику не хватило воли: Харитонов сдался за секунду до спасения

В главном бою вечера турнира Bellator 265 в Южной Дакоте вернувшийся в клетку американского промоушена российский тяжеловес Сергей Харитонов вёл по ходу поединка с французом Чейком Конго, но сдался, постучав одновременно с гонгом, сигнализировавшим окончание второго раунда. Поражение лишило бойца последних шансов в карьере побороться за престижный титул в ММА.

Возвращение спустя два года

Один из самых популярных российских тяжеловесов Сергей Харитонов вернулся в ММА в тот момент, когда его многие стали воспринимать уже не как уважаемого бойца, а как участника фрик-шоу. Эти два года вместили в себя поражение от Линтона Вассела, завоевание двух поясов третьесортных промоушенов, драку с Адамом Яндиевым и возвращение в бою на голых кулаках в треугольном ринге, в котором соперник падал уже при одном виде русского десантника.

Чейк Конго и Сергей Харитонов bellatormma/instagram.com

Кроме того, Харитонов в 40 лет дебютировал в профессиональном боксе и одержал две победы над сбитым лётчиком и некогда победителем Майка Тайсона Дэнни Уильямсом и безвестным южноафриканцем Осборном Мачиманой. Главным же событием в его жизни стала драка с Яндиевым. Неожиданно напав, ингушский боец нанёс Сергею серьёзные травмы лица, в том числе сломал нос. Харитонов стал объектом критики в этой ситуации за то, что вышел в коридор на разборки с руками в кармане, и за то, что обещал разобраться с соперником через суд, а потом отозвал заявление и пошёл на мировую по-братски.

Харитонову потребовалась операция, несколько месяцев восстановления, но Bellator вспомнил о нём ближе к осени, где связал с одним из лучших тяжеловесов в своей истории — 46-летним Чейком Конго, который побеждал бывших российских чемпионов Виталия Минакова и Александра Волкова, а совсем недавно в равном поединке уступил будущему сопернику Фёдора Емельяненко Тимоти Джонсону. Для Харитонова поединок с таким соперником стал шансом вернуться в элиту дивизиона, а в перспективе побороться и за титульный бой.

Сдача под звук гонга

Турнир Bellator 265, прошедший в индейской резервации Южной Дакоты, трудно было назвать лучшим по составу в этом году. По сути, значимыми были только два главных поединка. В предпоследнем бою проспект полусреднего веса и пока самый сложный оппонент в карьере чемпиона Ярослава Амосова Логан Сторли победил раздельным решением судей соотечественника Данте Скиро. Но при этом он смотрелся неубедительно и не показал ничего, кроме контроля октагона, а потому в имиджевом плане проиграл после такой победы больше, чем после достойного проигрыша Амосову.

Харитонов вышел на бой, с трудом вписавшись в максимально допустимый лимит тяжёлого веса — 120 кг. Его соперник, несмотря на возраст, был в очень хорошей форме и в первом раунде сделал акцент на тактику. Конго много двигался, сдерживал наступление россиянина джебом, не давал сблизиться и попасть мощными апперкотами и боковыми ударами. Однако в концовке первого раунда Харитонов отправил его в лёгкий нокаут джебом, а затем провёл мощнейшую серию ударов, от которой француза спас гонг.

Во второй пятиминутке Сергей бросился уже добивать соперника, и его напористые атаки делали своё дело. Французу по-прежнему было несладко. Он лишь изредка контратаковал в ответ и стал подключать удары коленом по корпусу. В конце раунда Харитонов и напоролся на одну из таких контратак, которая его потрясла, затем Конго стащил его на землю и стал бить жёсткими ударами в голову, от которых россиянин потерялся в пространстве. На последних секундах он вышел на удушающий приём, а Сергей, на первый взгляд, безвольно постучал одновременно с гонгом.

@Kongo4real beats the bell and makes Sergei Kharitonov tap before the end of the 2nd round! #Bellator265 pic.twitter.com/PnU04aeLUz — BellatorMMA (@BellatorMMA) August 21, 2021

Обидное поражение лишило Харитонова последнего шанса

Сейчас можно много говорить о досаде оттого, что Сергей не вытерпел ещё чуть-чуть и не перевёл бой в третий раунд. Конго вложил в этот удушающий последние остатки сил и после завершения боя долгое время не мог прийти в себя и встать на ноги. Начинать третий раунд в стойке против хорошо бьющего Харитонова для него было бы крайне опасно, а судьба поединка была бы по-прежнему в руках россиянина. Однако прежде чем обвинять бойца в слабости характера, стоит отметить, в каком он находился состоянии. Из-за огромного количества пропущенных жёстких ударов Харитонов мог потеряться во времени и пространстве, а потому в этот момент он, возможно, не слышал угловых и сигнала, что до конца раунда остаётся всего десять секунд.

Чейк Конго kongo4real/instagram.com

Конго же в очередной раз показал, что, во-первых, неподвластен возрасту, во-вторых, он может сколько угодно терпеть избиение, а затем удивительным образом вернуться в бой и финишировать соперника любым подходящим способом. Теперь он вернулся в титульную гонку и может запросто стать следующим соперником временного чемпиона Валентина Молдавского, пока Райан Бейдер ещё занят в Гран-при полутяжей. Для Харитонова же второе поражение подряд означает прощание с мечтой выиграть в богатой карьере хоть какой-то престижный титул, кроме тех «бумажных» поясов, которые он получил в большом количестве на третьесортных турнирах.