Десантнику не хватило воли: Харитонов сдался за секунду до спасения

Один из самых популярных российских тяжеловесов Сергей Харитонов вернулся в ММА в тот момент, когда его многие стали воспринимать уже не как уважаемого бойца, а как участника фрик-шоу. Эти два года вместили в себя поражение от Линтона Вассела, завоевание двух поясов третьесортных промоушенов, драку с Адамом Яндиевым и возвращение в бою на голых кулаках в треугольном ринге, в котором соперник падал уже при одном виде русского десантника.

Кроме того, Харитонов в 40 лет дебютировал в профессиональном боксе и одержал две победы над сбитым лётчиком и некогда победителем Майка Тайсона Дэнни Уильямсом и безвестным южноафриканцем Осборном Мачиманой. Главным же событием в его жизни стала драка с Яндиевым. Неожиданно напав, ингушский боец нанёс Сергею серьёзные травмы лица, в том числе сломал нос. Харитонов стал объектом критики в этой ситуации за то, что вышел в коридор на разборки с руками в кармане, и за то, что обещал разобраться с соперником через суд, а потом отозвал заявление и пошёл на мировую по-братски.

Харитонову потребовалась операция, несколько месяцев восстановления, но Bellator вспомнил о нём ближе к осени, где связал с одним из лучших тяжеловесов в своей истории — 46-летним Чейком Конго, который побеждал бывших российских чемпионов Виталия Минакова и Александра Волкова, а совсем недавно в равном поединке уступил будущему сопернику Фёдора Емельяненко Тимоти Джонсону. Для Харитонова поединок с таким соперником стал шансом вернуться в элиту дивизиона, а в перспективе побороться и за титульный бой.

Турнир Bellator 265, прошедший в индейской резервации Южной Дакоты, трудно было назвать лучшим по составу в этом году. По сути, значимыми были только два главных поединка. В предпоследнем бою проспект полусреднего веса и пока самый сложный оппонент в карьере чемпиона Ярослава Амосова Логан Сторли победил раздельным решением судей соотечественника Данте Скиро. Но при этом он смотрелся неубедительно и не показал ничего, кроме контроля октагона, а потому в имиджевом плане проиграл после такой победы больше, чем после достойного проигрыша Амосову.

Харитонов вышел на бой, с трудом вписавшись в максимально допустимый лимит тяжёлого веса — 120 кг. Его соперник, несмотря на возраст, был в очень хорошей форме и в первом раунде сделал акцент на тактику. Конго много двигался, сдерживал наступление россиянина джебом, не давал сблизиться и попасть мощными апперкотами и боковыми ударами. Однако в концовке первого раунда Харитонов отправил его в лёгкий нокаут джебом, а затем провёл мощнейшую серию ударов, от которой француза спас гонг.