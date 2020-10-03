Дэйна Уайт: опасаюсь организовывать бой Нурмагомедова с Фергюсоном

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что опасается снова пытаться организовать поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
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24 октября Нурмагомедову предстоит встретиться в октагоне с американцем Джастином Гейтжи. По словам Уайта, в случае если поединок закончится победой Хабиба, UFC организует бой между ним и Фергюсоном. Глава организации отметил. что работа над подготовкой этой встречи уже ведётся.
Я почти опасаюсь снова пытаться организовать этот бой. Что случится? Астероид упадёт? — шутливо сказал Дэйна Уайт.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американский боец смешанного стиля (MMA) Корт Макги во время поединка против своего соотечественника Карлоса Кондита, прошедшего в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сам поправил себе сломанный нос.
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