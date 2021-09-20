Дацик пообещал закончить карьеру Александра Емельяненко

Российский тяжеловес Вячеслав Дацик обратился к Александру Емельяненко с предложением провести с ним поединок по правилам бокса. При этом он поиронизировал над Александром, который считает его лёгким соперником, и пообещал закончить его карьеру. Дацик заявил это в интервью YouTube-каналу True Gym MMA.

Ты говорил, что тебе нужны какие-то там деньги за бой со мной, тебе их предлагает Федерация бокса России. Проведёшь лёгкий бой, срубишь лёгких денег. Ты же сказал, что я лох. Ну так быстро выйдешь, вырубишь — и всё. Просто пора уже заканчивать твою карьеру, Саша. И я надеюсь, что она закончится в бою со мной, — сказал Дацик.

В последнем поединке Дацик победил по очкам Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34 на совместном шоу Федерации бокса России и канала РЕН ТВ. Емельяненко в минувший уик-энд также по очкам взял верх в поединке с блогером Артёмом Тарасовым, который был легче него на 35 кг.

Как стало известно ранее, российский тяжеловес, боец ММА Александр Емельяненко рассказал, почему не смог нокаутировать блогера Артёма Тарасова в боксёрском поединке в клетке и перчатках для ММА.