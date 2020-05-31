Лучший боец вне зависимости от весовой категории и, по сути, небитый чемпион Джон Джонс попросил у президента UFC Дэйны Уайта денежный бой с нокаутёром-тяжеловесом Франсисом Нганну. Получив отказ, он устроил истерику в соцсетях и объявил об уходе. Однако в UFC больше зарабатывает не тот, кто лучше дерётся, а тот, кто лучше продаёт бои. Правда, мистер Макгрегор? Время работает против Джонса. В последние годы сияние его звезды меркнет, а скандалов, из которых босс устал его вытаскивать, становится всё больше.

Почему сорвался бой с Нганну

Отношения звезды с тяжёлым характером и меркантильного босса всегда были далеки от идеала. Уайт не был в восторге от выходок Джонса, среди которых — неоднократные провалы тестов на допинг, вождение автомобиля под воздействием алкоголя и наркотических веществ и, как следствие, постоянные аресты, ДТП с участием беременной женщины, приставания к официанткам, стрельба в общественном месте. Это только верхняя часть айсберга «подвигов» Джонса, которые наносят ущерб репутации UFC, сопоставимый с его завоеваниями в октагоне. Каждый раз Уайт вынужден был оправдываться как за поступки своего чемпиона, так и за отсутствие к нему строгих санкций.

В свою очередь Джонс, будучи бойцом номер один, недоволен тем, что зарабатывает намного меньше Конора Макгрегора, а с недавних пор и Хабиба Нурмагомедова, хотя как боец считает себя, как минимум, не хуже каждого из них, что подтверждает десятилетним доминированием в своём дивизионе. Логично, что за бой с крайне опасным соперником Нганну он запросил повышенный гонорар. Но не перегнул ли он палку?

jonnybones/instagram

Пару недель назад Уайт сказал, что этот бой не состоится из-за повышенных запросов Джонса и с тех пор вынужден отбиваться от настойчивых вопросов журналистов и фанатов. В последний раз во время интервью ESPN у босса откровенно сдали нервы. Продолжение активной деятельности организации в условиях пандемии, беспрецедентные меры для безопасности бойцов, отсутствие доходов от продаж билетов и расходы на строительство «бойцовского острова» явно не располагают его к колоссальным тратам прямо сейчас. Говоря о сумме, запрошенной Джонсом, он назвал цифру в $30 млн, то есть гонорар, сопоставимый с доходами суперзвезды профессионального бокса Деонтея Уайлдера. В ответ Джонс обвинил его во лжи, чем вызвал не менее жёсткий ответ.

Кому вы верите? Судите сами, парни. Какого чёрта я должен врать? Что я заработаю этой ложью? Для чего мне врать? Это не имеет никакого значения. Конечно, он может уволиться хоть сейчас. Вчера у него был разговор с моим юристом. У него хорошие отношения с Джоном Джонсом, но мне реально всё равно, чем всё это закончится, — рассказал Уайт на пресс-конференции после очередного турнира в минувший уик-энд.

При этом Уайт напомнил публике, что Джонс — величайший боец и мог стать звездой уровня Леброна Джеймса, но сам упустил эту возможность, дискредитировав себя, а потому не имеет никакого права требовать $15, $20 или $30 миллионов. Однако отказался показать журналистам сообщения Джонса, в которых он запрашивает столь астрономические суммы.

Джон переходит к шантажу

Поняв, что желанный супербой срывается, Джон решил перейти к активным действиям и минувшей ночью предпринял ответную атаку в Twitter, где заявил не только о нежелании проводить обязательные защиты против Доминика Рейеса и Яна Блаховича за свои привычные гонорары, но и пригрозил уходом из спорта.

Я ничего не требовал от тебя, Дэйна. Я просто попросил супербой и достойную компенсацию за него. Ты единственный, кто начал говорить о переговорах публично и показывать миру, сколько ты за всё это время нажился на спортсменах, — написал Джонс.

At no point did I ever demand anything from you Dana, I simply asked for a Super fight and asked to be compensated for it. You are the one who started talking negotiations publicly and showing the world how much youâve been withholding from your athletes this whole time — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 31, 2020

Позже в общении с фанатами он дал понять, что не пойдёт на попятную и готов оставить пояс и завершить карьеру, если не получит долгожданный денежный бой вместо обычной защиты.

Рейес против Яна Блаховича за титул UFC в полутяжёлом весе. На данный момент я не получу ничего, подравшись с одним из них. Дайте мне знать, если вы захотите в 2021 году устроить мне бой с Иззи (Исраэль Адесанья. — NEWS.ru). Надеюсь, парни, вы пожелаете за это заплатить. Бонс ушёл, когда увидите меня на улицах, зовите просто Джей-Джей, — написал Джонс в Twitter.

#ESPN Reyes vs Jan For the UFC light heavyweight championship of the world. As of right now, I got nothing to really gain fighting either of them. Let me know if you guys want to set up a day in 2021 for that Izzy fight. Hopefully you guys will be willing to pay by then. — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 31, 2020

До полного безумия Джонсу не хватает только перевести спор в политическую плоскость и увязать его с острыми межрасовыми конфликтами, которые разгорелись в США, и призвать на свою сторону всех чернокожих коллег, которые могли бы встать на борьбу с белым «Карабасом-Барабасом» Уайтом.

Джонс идёт ва-банк, но проиграет

Возможно, когда-нибудь бойцам UFC удастся создать профсоюз спортсменов, который будет отстаивать их права с циничным и меркантильным Уайтом и позволит достичь какого-то коллективного соглашения, по которому бойцы смогут получать большую долю доходов компании, однако сейчас Джонс выбрал не лучшее время. Это показывает, что гениальный боец далеко не всегда бывает тонким стратегом в обычной жизни.

Во-первых, диктовать условия работодателю крайне неэффективно в условиях монополии, а UFC, по сути, становится единственной серьёзной силой в ММА. Bellator до осени не планирует проводить турниры и без практики PPV вряд ли сможет обеспечить гонорары суперзвёзд, ещё не вышедших в тираж. Бои на голых кулаках, профессиональный бокс и рестлинг сейчас тоже переживают не лучшие времена, а потому альтернатива приличным заработкам в UFC у Джонса — только прежняя разгульная жизнь, на которую денег надолго не хватит.

Во-вторых, Уайту до сих пор удавалось держать в узде и более ярких звёзд. Год назад Конор Макгрегор требовал у него ни много ни мало, а доли в компании. При этом грозился закончить карьеру и окончательно переквалифицироваться в производителя виски, уйти в профессиональный бокс и заниматься чем угодно, только не драться в октагоне. Прошедший в январе бой с Дональдом Серроне стал, по сути, актом капитуляции. Макгрегор понял, что без главной лиги единоборств его аура и хайп быстро улетучатся. Джонс же никогда не был звездой такого масштаба и даже на пике карьеры в боях с Даниэлем Кормье не дотянул до миллиона проданных трансляций. Та же Кристиана Сайборг была без сожаления выкинута из компании после конфликта с Уайтом, хотя фанаты с радостью увидели бы её реванш с Амандой Нуньес.

Наконец, время играет против Костлявого. В последних боях, возможно, величайший боец в истории UFC был бледной тенью себя самого и смог одолеть Тьягу Сантоса и Доминика Рейеса только при значительной благосклонности судей. При этом и сами бои получились скучными, без огонька. Теряющий скорость и мощь чемпион выглядел слишком вальяжно и сделал ровно столько, чтобы не потерять пояс. 33 года — ещё не критичный возраст для бойца, но увлечение алкоголем и наркотиками быстрее изнашивают даже самый одарённый организм. Как рассказывал российский боец Шамиль Гамзатов, проведший тренировочный лагерь с чемпионом, вернувшись из загула, Джонс в первые дни в зале выглядел «как алкаш», но быстро привёл себя в форму. С каждым годом проделывать такие трюки ему будет всё сложнее. Потому он и идёт ва-банк, но безнадёжно проиграет.



Какова же будет судьба пояса в полутяжёлом весе? По идее, его должны разыграть два главных претендента, Рейес и Блахович, и UFC получит новую эпоху после поочерёдного чемпионства Джонса и замещавшего в период дисквалификаций Даниэля Кормье. Однако ожидать возвращения ДиСи в прежний дивизион не стоит. Сейчас он ждёт ответа от Стипе Миочича по поводу завершения их титульной трилогии, после чего уж наверняка повесит перчатки на гвоздь при любом исходе.