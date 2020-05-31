Фото: Mike Mastrandrea/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Лучший боец вне зависимости от весовой категории и, по сути, небитый чемпион Джон Джонс попросил у президента UFC Дэйны Уайта денежный бой с нокаутёром-тяжеловесом Франсисом Нганну. Получив отказ, он устроил истерику в соцсетях и объявил об уходе. Однако в UFC больше зарабатывает не тот, кто лучше дерётся, а тот, кто лучше продаёт бои. Правда, мистер Макгрегор? Время работает против Джонса. В последние годы сияние его звезды меркнет, а скандалов, из которых босс устал его вытаскивать, становится всё больше.
Почему сорвался бой с Нганну
Отношения звезды с тяжёлым характером и меркантильного босса всегда были далеки от идеала. Уайт не был в восторге от выходок Джонса, среди которых — неоднократные провалы тестов на допинг, вождение автомобиля под воздействием алкоголя и наркотических веществ и, как следствие, постоянные аресты, ДТП с участием беременной женщины, приставания к официанткам, стрельба в общественном месте. Это только верхняя часть айсберга «подвигов» Джонса, которые наносят ущерб репутации UFC, сопоставимый с его завоеваниями в октагоне. Каждый раз Уайт вынужден был оправдываться как за поступки своего чемпиона, так и за отсутствие к нему строгих санкций.
В свою очередь Джонс, будучи бойцом номер один, недоволен тем, что зарабатывает намного меньше Конора Макгрегора, а с недавних пор и Хабиба Нурмагомедова, хотя как боец считает себя, как минимум, не хуже каждого из них, что подтверждает десятилетним доминированием в своём дивизионе. Логично, что за бой с крайне опасным соперником Нганну он запросил повышенный гонорар. Но не перегнул ли он палку?
jonnybones/instagram
Пару недель назад Уайт сказал, что этот бой не состоится из-за повышенных запросов Джонса и с тех пор вынужден отбиваться от настойчивых вопросов журналистов и фанатов. В последний раз во время интервью ESPN у босса откровенно сдали нервы. Продолжение активной деятельности организации в условиях пандемии, беспрецедентные меры для безопасности бойцов, отсутствие доходов от продаж билетов и расходы на строительство «бойцовского острова» явно не располагают его к колоссальным тратам прямо сейчас. Говоря о сумме, запрошенной Джонсом, он назвал цифру в $30 млн, то есть гонорар, сопоставимый с доходами суперзвезды профессионального бокса Деонтея Уайлдера. В ответ Джонс обвинил его во лжи, чем вызвал не менее жёсткий ответ.
Кому вы верите? Судите сами, парни. Какого чёрта я должен врать? Что я заработаю этой ложью? Для чего мне врать? Это не имеет никакого значения. Конечно, он может уволиться хоть сейчас. Вчера у него был разговор с моим юристом. У него хорошие отношения с Джоном Джонсом, но мне реально всё равно, чем всё это закончится, — рассказал Уайт на пресс-конференции после очередного турнира в минувший уик-энд.
При этом Уайт напомнил публике, что Джонс — величайший боец и мог стать звездой уровня Леброна Джеймса, но сам упустил эту возможность, дискредитировав себя, а потому не имеет никакого права требовать $15, $20 или $30 миллионов. Однако отказался показать журналистам сообщения Джонса, в которых он запрашивает столь астрономические суммы.
Джон переходит к шантажу
Поняв, что желанный супербой срывается, Джон решил перейти к активным действиям и минувшей ночью предпринял ответную атаку в Twitter, где заявил не только о нежелании проводить обязательные защиты против Доминика Рейеса и Яна Блаховича за свои привычные гонорары, но и пригрозил уходом из спорта.
Я ничего не требовал от тебя, Дэйна. Я просто попросил супербой и достойную компенсацию за него. Ты единственный, кто начал говорить о переговорах публично и показывать миру, сколько ты за всё это время нажился на спортсменах, — написал Джонс.
At no point did I ever demand anything from you Dana, I simply asked for a Super fight and asked to be compensated for it. You are the one who started talking negotiations publicly and showing the world how much youâve been withholding from your athletes this whole time
Позже в общении с фанатами он дал понять, что не пойдёт на попятную и готов оставить пояс и завершить карьеру, если не получит долгожданный денежный бой вместо обычной защиты.
Рейес против Яна Блаховича за титул UFC в полутяжёлом весе. На данный момент я не получу ничего, подравшись с одним из них. Дайте мне знать, если вы захотите в 2021 году устроить мне бой с Иззи (Исраэль Адесанья. — NEWS.ru). Надеюсь, парни, вы пожелаете за это заплатить. Бонс ушёл, когда увидите меня на улицах, зовите просто Джей-Джей, — написал Джонс в Twitter.
#ESPN Reyes vs Jan For the UFC light heavyweight championship of the world. As of right now, I got nothing to really gain fighting either of them. Let me know if you guys want to set up a day in 2021 for that Izzy fight. Hopefully you guys will be willing to pay by then.
До полного безумия Джонсу не хватает только перевести спор в политическую плоскость и увязать его с острыми межрасовыми конфликтами, которые разгорелись в США, и призвать на свою сторону всех чернокожих коллег, которые могли бы встать на борьбу с белым «Карабасом-Барабасом» Уайтом.
Джонс идёт ва-банк, но проиграет
Возможно, когда-нибудь бойцам UFC удастся создать профсоюз спортсменов, который будет отстаивать их права с циничным и меркантильным Уайтом и позволит достичь какого-то коллективного соглашения, по которому бойцы смогут получать большую долю доходов компании, однако сейчас Джонс выбрал не лучшее время. Это показывает, что гениальный боец далеко не всегда бывает тонким стратегом в обычной жизни.
Во-первых, диктовать условия работодателю крайне неэффективно в условиях монополии, а UFC, по сути, становится единственной серьёзной силой в ММА. Bellator до осени не планирует проводить турниры и без практики PPV вряд ли сможет обеспечить гонорары суперзвёзд, ещё не вышедших в тираж. Бои на голых кулаках, профессиональный бокс и рестлинг сейчас тоже переживают не лучшие времена, а потому альтернатива приличным заработкам в UFC у Джонса — только прежняя разгульная жизнь, на которую денег надолго не хватит.
Во-вторых, Уайту до сих пор удавалось держать в узде и более ярких звёзд. Год назад Конор Макгрегор требовал у него ни много ни мало, а доли в компании. При этом грозился закончить карьеру и окончательно переквалифицироваться в производителя виски, уйти в профессиональный бокс и заниматься чем угодно, только не драться в октагоне. Прошедший в январе бой с Дональдом Серроне стал, по сути, актом капитуляции. Макгрегор понял, что без главной лиги единоборств его аура и хайп быстро улетучатся. Джонс же никогда не был звездой такого масштаба и даже на пике карьеры в боях с Даниэлем Кормье не дотянул до миллиона проданных трансляций. Та же Кристиана Сайборг была без сожаления выкинута из компании после конфликта с Уайтом, хотя фанаты с радостью увидели бы её реванш с Амандой Нуньес.
Наконец, время играет против Костлявого. В последних боях, возможно, величайший боец в истории UFC был бледной тенью себя самого и смог одолеть Тьягу Сантоса и Доминика Рейеса только при значительной благосклонности судей. При этом и сами бои получились скучными, без огонька. Теряющий скорость и мощь чемпион выглядел слишком вальяжно и сделал ровно столько, чтобы не потерять пояс. 33 года — ещё не критичный возраст для бойца, но увлечение алкоголем и наркотиками быстрее изнашивают даже самый одарённый организм. Как рассказывал российский боец Шамиль Гамзатов, проведший тренировочный лагерь с чемпионом, вернувшись из загула, Джонс в первые дни в зале выглядел «как алкаш», но быстро привёл себя в форму. С каждым годом проделывать такие трюки ему будет всё сложнее. Потому он и идёт ва-банк, но безнадёжно проиграет.
Какова же будет судьба пояса в полутяжёлом весе? По идее, его должны разыграть два главных претендента, Рейес и Блахович, и UFC получит новую эпоху после поочерёдного чемпионства Джонса и замещавшего в период дисквалификаций Даниэля Кормье. Однако ожидать возвращения ДиСи в прежний дивизион не стоит. Сейчас он ждёт ответа от Стипе Миочича по поводу завершения их титульной трилогии, после чего уж наверняка повесит перчатки на гвоздь при любом исходе.