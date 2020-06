Отношения звезды с тяжёлым характером и меркантильного босса всегда были далеки от идеала. Уайт не был в восторге от выходок Джонса, среди которых — неоднократные провалы тестов на допинг, вождение автомобиля под воздействием алкоголя и наркотических веществ и, как следствие, постоянные аресты, ДТП с участием беременной женщины, приставания к официанткам, стрельба в общественном месте. Это только верхняя часть айсберга «подвигов» Джонса, которые наносят ущерб репутации UFC, сопоставимый с его завоеваниями в октагоне. Каждый раз Уайт вынужден был оправдываться как за поступки своего чемпиона, так и за отсутствие к нему строгих санкций.

В свою очередь Джонс, будучи бойцом номер один, недоволен тем, что зарабатывает намного меньше Конора Макгрегора, а с недавних пор и Хабиба Нурмагомедова, хотя как боец считает себя, как минимум, не хуже каждого из них, что подтверждает десятилетним доминированием в своём дивизионе. Логично, что за бой с крайне опасным соперником Нганну он запросил повышенный гонорар. Но не перегнул ли он палку?

Пару недель назад Уайт сказал, что этот бой не состоится из-за повышенных запросов Джонса и с тех пор вынужден отбиваться от настойчивых вопросов журналистов и фанатов. В последний раз во время интервью ESPN у босса откровенно сдали нервы. Продолжение активной деятельности организации в условиях пандемии, беспрецедентные меры для безопасности бойцов, отсутствие доходов от продаж билетов и расходы на строительство «бойцовского острова» явно не располагают его к колоссальным тратам прямо сейчас. Говоря о сумме, запрошенной Джонсом, он назвал цифру в $30 млн, то есть гонорар, сопоставимый с доходами суперзвезды профессионального бокса Деонтея Уайлдера. В ответ Джонс обвинил его во лжи, чем вызвал не менее жёсткий ответ.

При этом Уайт напомнил публике, что Джонс — величайший боец и мог стать звездой уровня Леброна Джеймса, но сам упустил эту возможность, дискредитировав себя, а потому не имеет никакого права требовать $15, $20 или $30 миллионов. Однако отказался показать журналистам сообщения Джонса, в которых он запрашивает столь астрономические суммы.

Поняв, что желанный супербой срывается, Джон решил перейти к активным действиям и минувшей ночью предпринял ответную атаку в Twitter, где заявил не только о нежелании проводить обязательные защиты против Доминика Рейеса и Яна Блаховича за свои привычные гонорары, но и пригрозил уходом из спорта.

At no point did I ever demand anything from you Dana, I simply asked for a Super fight and asked to be compensated for it. You are the one who started talking negotiations publicly and showing the world how much you’ve been withholding from your athletes this whole time

Позже в общении с фанатами он дал понять, что не пойдёт на попятную и готов оставить пояс и завершить карьеру, если не получит долгожданный денежный бой вместо обычной защиты.