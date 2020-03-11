Московский турнир компании Absolute Championship Akhmat, главным событием которого станет бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова состоится, несмотря на меры, принятые мэром Москвы из-за распространения коронавируса.
Как сообщает пресс-служба АСА, до 10 апреля, согласно указа мэра Москвы Сергея Собянина, в столице запрещены массовые мероприятия с числом присутствующих более 5000 человек. В связи с этим лига сокращает число зрительских мест на турнире и увеличивает цены на оставшиеся билеты.
Как писал NEWS.ru, молодёжный чемпионат Европы по самбо, который должен был пройти в Болгарии, отменён из-за коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен