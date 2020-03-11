https://static.news.ru/photo/79ee86fa-6376-11ea-8408-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский турнир компании Absolute Championship Akhmat, главным событием которого станет бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова состоится, несмотря на меры, принятые мэром Москвы из-за распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба АСА, до 10 апреля, согласно указа мэра Москвы Сергея Собянина, в столице запрещены массовые мероприятия с числом присутствующих более 5000 человек. В связи с этим лига сокращает число зрительских мест на турнире и увеличивает цены на оставшиеся билеты.

Как писал NEWS.ru, молодёжный чемпионат Европы по самбо, который должен был пройти в Болгарии, отменён из-за коронавируса.