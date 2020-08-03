Чигашев побывал в нокдауне, но остался непобеждённым

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В Минске прошёл очередной турнир по профессиональному боксу серии Kold Wars. В главном бою вечера во втором полусреднем весе российский боксёр Сергей Шигашев (9-0-1, 4 КО) свёл поединок вничью с британцем Кингсли Эгбунике (5-1-1, 1 КО)

Шигашев успешно сокращал дистанцию с более высоким соперником и уверенно работал в клинче, однако, чтобы развить успех и потрясти соперника, ему не хватало серий ударов. Британец неплохо использовал джеб, но уступал россиянину в скорости, однако в одной из контратак сумел отправить Шигашева в нокдаун. Бой в высоком темпе прошёл все отведённые восемь раундов, по итогам которых двое из трёх судей поставили ничейный счёт 95:95.

В соглавном бою вечера российский полусредневес Рамзан Байсаров победил единогласным решением судей британца Конрада Стемпковски.

Как сообщал NEWS.ru, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе 54-летний Майк Тайсон прокомментировал предстоящий 12 сентября выставочный поединок в США с экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Роем Джонсом.