Чемпионский бой Бетербиева завершился досрочно Российский боксер Бетербиев защитил три чемпионских пояса в полутяжелом весе

Фото: Patrice Laroche/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боксерский поединок между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом

Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу в бою с британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале, сообщает «Чемпионат.com». Россиянин нокаутировал соперника в седьмом раунде, защитив титул чемпиона по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.

Мой тренер и моя команда хорошо работали. Но не обошлось без удачи. Мы имели пару стратегий, а не одну, мы подготовились. Он дал мне хороший бой, остался сильным. И одна из стратегий сработала. Спасибо моему тренеру, — сказал Бетербиев после боя.

Бетербиев в своей карьере провел 20 боев и не понес ни одного поражения. Каждую победу боксер одержал нокаутом.

В декабре российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг и завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO. Спортсмен одолел британца Линдона Артура в 12-раундовом поединке, состоявшемся в Эр-Рияде, все трое судей единогласно отдали победу Биволу.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов назвал самыми необычными боксерами в истории американцев Мухаммеда Али, Джорджа Формана, Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего (США), а также канадца Артуро Гатти и филиппинца Мэнни Пакьяо. По словам Саитова, Али совершил революцию в этом виде спорта, поскольку много двигался на ринге, несмотря на тяжелую весовую категорию.