Чемпионат мира по спортивной борьбе-2020 пройдёт в Белграде

https://static.news.ru/photo/d46322f0-be0f-11ea-9bd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/wrestua

Чемпионат мира по спортивной борьбе в 2020 году пройдёт с 12 по 20 декабря в сербском Белграде, сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).

Такое решение было принято на заседании исполнительного совета UWW. Помимо этого, в Белграде с 4 по 10 декабря состоится юниорский чемпионат мира, а юниорский чемпионат Европы пройдёт в Скопье с 19 по 25 октября.

Ранее главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили прокомментировал неудачное выступление своих подопечных на чемпионате Европы в Риме (Италия). Российские спортсмены остались без золотых медалей турнира, писал NEWS.ru.