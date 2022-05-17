Чемпион ACA назвал самого неудобного соперника для чемпиона UFC Нганну Чемпион ACA Расулов: Исаев является самым неудобным соперником для обладателя титула UFC Нганну

Российские спортсмены Адам Богатырев и Салимгерей Расулов (слева направо) / Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Чемпион ACA в тяжёлом весе Салимгерей Расулов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что его спарринг-партнёр и бывший чемпион PFL Али Исаев является самым неудобным потенциальным соперником для обладателя титула UFC Франсиса Нганну. По словам Расулова, сам Исаев изъявлял желание выйти на ринг UFC.

Борьба у Алишки на очень высоком уровне. Чемпион Европы, участник Олимпийских игр, проиграл только Артуру Таймазову, когда был совсем молодой. На самом деле, да. Один проход и Нганну бы не встал. Когда Алишка сверху, бороться с ним снизу — не вариант. Мы ждём его в UFC, и он очень хочет, — сказал Расулов.

Али Исаев является победителем гран-при PFL 2019 года. Свой последний поединок спортсмен провёл 31 декабря 2019 года. Всего на счету 38-летнего бойца девять побед и ни одного поражения.

Нганну одержал 17 побед при трёх поражениях. Свою последнюю неудачу уроженец Нигерии потерпел 7 июля 2018, когда судейским решением уступил Деррику Льюису.

Последний поединок Франсис Нганну провёл 23 января этого года на турнире UFC 270: в главном событии вечера он одолел временного чемпиона Сирила Гана. Победа действующему обладателю титула досталась единогласным судейским решением.