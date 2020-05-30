UFC вернулся в родной зал APEX в Лас-Вегасе, где проходили съёмки шоу The Ulimate Fighter и «Претендент», и впервые в 27-летней истории провёл бои в уменьшенной клетке. Прервавший серию побед россиянина Алексея Кунченко бразилец Гилберт Бёрнс деклассировал экс-чемпиона в среднем весе Тайрона Вудли, а его соотечественник Аугусто Сакаи ворвался в элиту тяжёлого веса. NEWS.ru подводит итоги первого во время пандемии турнира в американской столице индустрии развлечений.

Больше действий, меньше беготни

Руководство UFC не стало устанавливать в родном зале APEX привычную 10-футовую клетку, ограничившись 8-футовой. Это значит, что привычное пространство для манёвра бойцов сократилось более чем на треть, а поединки получились действительно яркими и динамичными. Собственно такую клетку, помимо специальных шоу UFC, использовала лига WEC, специализировавшаяся в «нулевые» на боях в лёгких весах. Возможно, вынужденная ограниченным размером зала мера окажется столь успешной, что лига и дальше будет проводить турниры в октагоне уменьшенного формата.

Ближайшие турниры организации до открытия «бойцовского острова» пройдут на этой же площадке, а потому зрители получат возможность лучше оценить новшество. Изменение формата также подойдёт далеко не всем бойцам. Так, мастера клинча у сетки получат преимущество над любителями «повелосипедить», но беготни и лишних движений в октагоне теперь точно станет меньше.

Время Вудли уходит

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе, проведший четыре успешных защиты титула Тайрон Вудли проводил первый бой после поражения от Камару Усмана и выглядел бледным, демотивированным и утратившим огонь в глазах старым бойцом. Возможно, 38-летний возраст и болезненное поражение оказались переломными, но обещание возродиться из пепла боец не сдержал. В пяти раундах против бразильца Гилберта Бёрнса он так и не смог воспользоваться своими сильными сторонами: борьбой высокого уровня, длинными руками и пушечным ударом с правой.

Обидчик Алексея Кунченко, который не рискнул зарубаться в стойке с россиянином, все пять раундов избивал экс-чемпиона, едва не отправил его в нокаут уже в дебюте боя и даже переводил в партер, что до Усмана не удавалось почти никому. Похоже, смена поколений бразильских бойцов успешно завершается и, получив эстафету от нокаутированного им Демиана Майи, Бёрнс станет следующим бразильским претендентом на титул в этом весе. Для этого ему будет достаточно ещё одной победы над претендентом из первой пятёрки.

Свежая кровь в элите тяжёлого веса

Благой Иванов blagoyivanovmma/instagram.com

Болгарином Благоем Ивановым можно восхищаться за историческую победу над Фёдором Емельяненко по правилам боевого самбо и невероятное возвращение в большой спорт после тяжелейших ранений в криминальной разборке, но его бои для зрителей порой опаснее, чем для соперников. Дело в том, что под них легко заснуть с риском пропустить главное событие вечера. Академичная манера ведения боя, отсутствие ярко выраженных сильных сторон и готовности рисковать никогда не сделают из Иванова настоящую звезду, а пока здоровье и крепость головы позволяют быть ему привратником у дверей в элиту тяжёлого веса.

Бразильский нокаутёр японского происхождения тест этот сдал, хоть и не без труда, а значит, теперь может рассчитывать на соперника из первой десятки UFC. 28 лет для тяжеловеса — это почти юношеский возраст, а потому ему ещё есть куда расти. Кстати, было бы интересно посмотреть его бой с не менее перспективным российским ровесником Сергеем Павловичем.

И борьба в партере может смотреться круто

В последнее время большинство бойцов предпочитают проводить бои в стойке, потому что они больше нравятся массовому зрителю. Хотя чем колхозная рубка с замахами от пятой точки лучше изящно выполненных болевых или удушающих приёмов, настоящим ценителям единоборств понять сложно. Два боя в главном карде доставили радость и любителям грепплинга. Во-первых, организаторы смешали в клетке мексиканскую и ирландскую кровь, получив совершенно гремучую смесь. Билли Карантильо и Спайк Карлайл все три раунда жёстко били друг друга в стойке и на земле и продемонстрировали невероятный арсенал приёмов из грепплинга, где инициатива переходила из рук в руки буквально каждые десять секунд. За счёт концовки бой забрал Карантильо. Наконец, двукратная чемпионка мира по джиу-джитсу, молодая мама и просто красавица Маккензи Дерн порадовала своих поклонников таким редким по нынешним временам приёмом, как рычаг колена, что гарантировала себе специальную премию по итогам вечера.

Отыгралась на сестре

Обычно в боях брат мстит за брата после его поражения, но Кэтлин Чукагян, не сумев забрать пояс из рук Валентины Шевченко, решила отыграться на её старшей сестре Антонине, которая не столь искушена в защите от борьбы. Американка армянского происхождения все три раунда уничтожала свою соперницу. В первой пятиминутке она была близка к тому, чтобы закончить бой удушением, во второй избила Антонину из маунта, а в третьей переиграла её и в стойке, после чего судьи отдали победу Чукагян с разгромным счётом 50:45.