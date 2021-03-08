Бумажный чемпион: Стерлинг боится Петра Яна и обвиняется в симуляции

Страсти вокруг скандального боя Петра Яна и Алджемейна Стерлинга продолжают кипеть и спустя два дня после его завершения. Ямаец откровенно боится своего соперника и хочет любым способом избежать реванша с ним, при этом его поведение после злополучного запрещённого удара коленом многие сочли отменной актёрской игрой. Россиянин проиграл бой формально, но вышел из него моральным победителем, а букмекеры видят его уже явным фаворитом в реванше.

«И „Оскар“ отправляется... к Фейкмастеру»

Алджемейн Стерлинг уже вошёл в историю UFC как первый чемпион, получивший свой пояс исключительно благодаря дисквалификации соперника. Справедливость решения рефери сомнений не вызывает. Пётр Ян грубо нарушил правила и мог покалечить соперника опасным ударом, которой в той позиции был запрещён. При этом не имеет никакого значения, нанёс он его умышленно или просто потому, что не видел, что Стерлинг стоял на земле на трёх точках. Однако возникает вопрос о справедливости вручения пояса после такой победы. Претендент проигрывал по итогам трёх раундов на судейских картах, вчистую уступал в четвёртом, а главное, уже не знал, как может изменить ход боя. Его тейкдауны Ян с лёгкостью блокировал, а в стойке уверенно перебивал, сохранив явно больше свежести. Может, в этой ситуации лучше объявлять пояс вакантным?

В таком случае даже снятый с соперника балл не помог бы ямайцу одержать победу, а потому было ясно, что продолжать бой он не будет. Однако чрезмерное старание показать, как ему плохо и как он разочарован остановкой, а затем уже спокойная речь на пресс-конференции и празднования с поясом после боя показывают, что боец был не так потрясён, что отметили и его коллеги по цеху. Так, возвращающийся в дело после дисквалификации экс-чемпион в легчайшем весе Ти-Джей Диллашоу опубликовал ироничный пост на эту тему.

И «Оскар» отправляется к Фейкмастеру (боец слегка изменил официальное прозвище Стерлинга Фанкмастер. — NEWS.ru) за лучшую актёрскую игру в титульном бою. А Петру Яну нужен курс для чайников по правилам спорта, в котором он был чемпионом. Эй, Пётр, ты же тоже читер, — написал Диллашоу в Twitter.

Скрин с видео UFC/twitter.com

Вторит ему и другой экс-чемпион, намеренный вернуться в дело Генри Сехудо, который также владел поясом в наилегчайшем весе и был чемпионом Олимпиады-2012 по вольной борьбе, за что получил прозвище Тройной чемпион.

Он получил сотрясение мозга и не мог драться, но смог дать полное интервью после боя и писать твиты. Фанкмастер, теперь наконец ты знаешь, что мог бы работать в Голливуде, — написал Сехудо в Twitter.

Разочарован действиями Стерлинга оказался и самый авторитетный рефери в истории ММА Большой Джон Маккарти, стоявший у истоков этого вида спорта, а ныне работающий экспертом в Bellator.

Когда парни оказываются в нокауте и валяются на спине, они просто не могут себя так вести, как это делал Стерлинг, это неестественное поведение. Вспомните, такое уже было в бою между Вайдманом и Мусаси. Крис не был потрясён, но его угол кричал ему, чтобы он не вставал. Тогда это не сработало, а вот у Стерлинга сработало. На моей памяти были сотни нокаутов, я видел, как себя чувствуют парни. Но Стерлинг вставал и делал неестественные вещи, и тогда я понял, что это не тот случай, — заявил Маккарти.

Перефразируя фразу из бородатого анекдота, можно резюмировать: пояс Стерлинг добыл, но осадочек остался.

Избежать реванша любой ценой

Руководство UFC в сложившейся ситуации готово заняться организацией реванша, причём команда Петра Яна уже согласна провести его, к примеру, в мае. Более того, ажиотаж вокруг первого боя значительно поднимет его статус, а потому реванш можно проводить уже в качестве главного события вечера, чего нечасто удостаиваются лёгкие бойцы. Сам Стерлинг также после боя обещал дать реванш, но уже сейчас начинает прорабатывать варианты, как с него соскочить и выйти на защиту против менее опасных для себя экс-чемпионов Сехудо или Диллашоу, не выступавших длительное время. Мотивировать это всегда можно не трусостью, а желанием продать американцам более кассовый бой, так как Ян пока так и не стал в США звездой первой величины.

Уже вскоре после боя якобы тяжело нокаутированный Стерлинг провёл импровизированную дуэль взглядов с Тройным чемпионом Генри Сехудо и выразил готовность подраться именно с ним, о чём дополнительно в своём Twitter попросил его друг Мераб Двалишвили, известный по двум поединкам с прорубью.

Все разговоры закончатся, когда мы окажемся лицом к лицу. Вместо них мы можем устроить следующий бой, — сказал Стерлинг, обращаясь к президенту UFC Дэйне Уайту.

Ян сломал Стерлинга, а потому уничтожит его в реванше

Тем временем букмекеры уже публикуют линии на возможный реванш Яна и Стерлинга. Показательно, насколько котировки изменились после первого боя. Коэффициент на американца ямайского происхождения вырос с 2 до 3,2, что говорит о моральной победе Яна. И действительно, россиянин сломил своего соперника морально, что он неоднократно проделывал и с другими оппонентами. Можно вспомнить и первый бой с Магомедом Магомедовым, где судьи отдали Тигру весьма спорную победу, однако уже в реванше Пётр на голову превзошёл своего соперника.

UFC/twitter.com

Главным сюрпризом для Стерлинга и остальных стала защита от тейкдаунов базового боксёра Яна, который не только не позволил переводить себя на землю, но и сам с лёгкостью бросал претендента на канвас. При этом тот факт, что Пётр отдал инициативу сопернику в первых двух раундах, мог быть и тактическим ходом. Постепенно он раскусил корявый стиль Стерлинга в стойке и начал разбивать его и там, а значит, у американца не будет в реванше преимущества за счёт эффекта неожиданности.

Как правило, в реваншах побеждает тот, кто лучше прочитал соперника и добился морального превосходства, поэтому нет сомнений, что Ян не просто вернёт себе пояс, но сделает это уверенно и, возможно, досрочно. Главное, чтобы злость за поведение визави после боя не слишком застила ему глаза, а то можно не только стоящее на земле колено не заметить, но и более опасные вещи. Тем, как Ян провёл поединок против самого опасного соперника в карьере, он доказал, что является настоящим чемпионом, а потому появление на арене Сехудо и Диллашоу ему на руку. Эти бойцы помимо легендарного статуса имеют и реальную на сегодня силу (в отличие от побитых Яном Юрайи Фейбера и Жозе Алду), а потому с их помощью Пётр может укрепить наследие и стать звездой UFC. А из-за обидной дисквалификации и великий Джон Джонс проигрывал, да только никто не считал его тогда проигравшим.