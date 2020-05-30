Бразильский обидчик Кунченко побил экс-чемпиона UFC

https://static.news.ru/photo/a4b130c4-a2f3-11ea-a764-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/gilbert_burns

В Лас-Вегасе завершился первый турнир UFC с момента объявления пандемии COVID-19. В главном бою вечера бразилец Гилберт Бёрнс (20-3), из-за которого первое поражение в своей карьере потерпел Алексей Кунченко, уверенно победил по очкам экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли (19-5-1).

Поединок двух базовых борцов начался с жёсткого размена в стойке на ближней дистанции, в котором Бёрнс потряс экс-чемпиона и бросился добивать его в партере, оказавшись в маунте. Жёсткая трёпка привела к сильному рассечению у Вудли. Во втором раунде Вудли оправился и старался держать соперника на дистанции за счёт джеба, но Бёрнс удивил его стремительным переводом в партер. Следующая пятиминутка прошла в позиционной борьбе с небольшим преимуществом бразильца.

Только кардинальная смена хода боя могла спасти Вудли в чемпионских раундах. Американец попытался навязать сопернику борьбу, но не смог захватить инициативу и в этом компоненте боя, продолжая проигрывать в размене ударами. В концовке четвёртого раунда мощная серия Бёрнса вновь потрясла экс-чемпиона, а заключительную пятиминутку бразилец контролировал в клинче. Все трое судей отдали ему победу со счётом 50:45 и 50:44 (двое).

Как сообщал NEWS.ru, бразильский тяжеловес Аугусто Сакаи победил раздельным решением судей болгарина Благоя Иванова на турнире UFC в Лас-Вегасе.