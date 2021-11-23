Брат Нурмагомедова выложил фото с наехавшим на полицейского другом

Усман Нурмагомедов, третий номер рейтинга лёгкого веса Bellator и двоюродный брат экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, разместил в сервисе Stories в Instagram совместно фото с другом Камалом Идрисовым, который подозревается в наезде на полицейского. Публикацию спортсмен сопроводил словами о ценности дружбы.

Дружба — самая надёжная вещь в мире. Надёжнее, чем доллар, — подписал Усман Нурмагомедов совместно фото с Идрисовым.

11 ноября Усмaн Нурмагомедов вместе с другом Камaлом Идрисовым направлялся в aэропорт Махачкалы, чтобы сесть на самолёт в Москву. Они опаздывали и хотели подъехать прямо к входу в здание воздушной гавани. Им попытались объяснить, что чaстному транспорту въезд запрещён. Тогда они на автомобиле совершили наезд на сотрудника полиции около KПП.

Нурмагомедов занимает третье место в рейтинге лёгкого веса американского MMA-промоушена Bellator. На данный момент в его послужном списке значится 14 побед (12 — досрочно) и ни одного поражения. Последний поединок он провёл на турнире Bellator 269 в Москве, в рамках которого взял верх над Патриком Пиетилой.

Ранее сообщалось, что Идрисова перевели в СИЗО. По информации Telegram-канала Mash, 21 ноября суд Махачкалы переквалифицировал дело, по которому проходит Идрисов, под ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Таким образом, другу третьего номера лёгкого веса Bellator грозит до 10 лет колонии.