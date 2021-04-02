Брат Нурмагомедова с победы дебютировал в Bellator

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российский боец лёгкого веса Усман Нурмагомедов (12-0), двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова дебютировал в Bellator победой единогласным решением судей над американцем Хэмелом (7-5) на турнире в Анкасвилле (США).

Поддерживаемый в углу именитым родственником, Усман с дистанции разбивал соперника ударами ногами по корпусу и голове, но упорный американец продолжал идти вперёд делая акцент на активную работу первым номером. Нурмагомедов и дальше действовал в осторожной манере на отходе, но к середине боя разбил Хэмелу нос и значительно снизил подвижность лоу-киками.

В заключительном раунде Хэмел уже с окровавленным лицом попытался пойти в борьбу и даже получил захват со спины, но так и не сумел перевести россиянина в партер. В то же время Усман подустал и заметно сбавил в активности, используя в основном удары ногами по корпусу. В концовке американец снова нанёс несколько ударов из-за спины, но больше испачкал соперника своей кровью, чем нанёс реальный урон. По итогам трёх раундов судьи отдали победу Нурмагомедову со счётом 30:27 (двое) и 29:28.

В предварительных боях другой россиянин, выступающий в легчайшем весе Магомед Магомедов победил удушением из-за спины во втором раунде американца Си Джея Хэмилтона. Российский средневес Халид Муртазалиев взял верх единогласным решением судей над Фабио Агиаром.

Как сообщал NEWS.ru, российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Папин победил техническим нокаутом в первом раунде чеха Вацлава Пейсара на турнире в Москве.