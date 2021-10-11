Брат Исмаилова жёстко высказался об избиении дагестанцами мужчины в метро

Рамазан Исмаилов, тренер и брат российского бойца Магомеда Исмаилова прокомментировал избиение мужчины тремя дагестанцами в московском метро. В интервью YouTube-каналу Александра Лютикова он жёстко высказался о злоумышленниках и сравнил из со зверьми.

Они поступили как звери, неважно, какой нации. Думал, что они в каком-то наркотическом опьянении были, оказалось, они были пьяными. Если дожив до такого возраста, они не поняли, что хорошо и плохо, значит, научатся этому в тюрьме, — рассказал Исмаилов.

Также он отметил, что в Дагестане такого избиения в 95% случаев не допустили бы и заступились бы за парня, который, по мнению Исмаилова, совершил геройский поступок и показал мужской стержень.

Драка произошла 4 октября в метро Москвы между «Первомайской» и «Измайловской». Молодой человек заступился за девушку, трое злоумышленников набросились на него и начали наносить удары руками, а когда тот упал, продолжили бить ногами по голове. Им предъявили обвинения в покушении на убийство и угрозе полицейским.

Девушка Романа Анна Ульфан рассказала, что он всегда заступался за других. Она назвала его очень справедливым человеком.