Борец Соколова победила украинку Кокозей в схватке за медаль ЧМ

Российский борец Надежда Соколова завоевала бронзовую награду в весовой категории до 50 кг на чемпионате мира по борьбе в Осло. В решающей схватке она одержала досрочную победу над украинкой Богданой Кокозей.

Соколова в первый соревновательный день дошла до полуфинала, где уступила досрочно американке Саре Хильдебрандт. В схватке за бронзу соперницей россиянки стала украинка Кокозей, которая также досрочно уступила этой же сопернице. Соколова совершила несколько эффектных бросков с прогибом, набрала баллы в партере и в итоге к концу первого раунда зафиксировала победу над украинской соперницей за явным преимуществом. Обладательницей золотой медали в этом весе стала японка Ремина Йосимото.

Как сообщалось ранее, российский борец вольного стиля, выступающий в весовой категории до 97 кг, Абдулрашид Садулаев одержал победу на чемпионате мира в Осло. Это его пятая золотая медаль на мировых первенствах. В финальной схватке он одолел своего давнего соперника Кайла Снайдера.