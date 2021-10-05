Садулаев снова победил Снайдера и стал пятикратным чемпионом мира по борьбе

Российский борец вольного стиля, выступающий в весовой категории до 97 кг, Абдулрашид Садулаев одержал победу на чемпионате мира в Осло. Это его пятая золотая медаль на мировых первенствах. В финальной схватке он одолел своего давнего соперника Кайла Снайдера.

Финальная схватка стала повторением финала Олимпийских игр в Токио. Долгое время борцы присматривались друг к другу, выжидая ошибки. Садулаев получил балл в первом периоде за пассивность соперника. Во втором периоде оба соперника долгое время уверенно защищались, не давая провести результативное действие. Садулаев всё же прошёл сопернику за спину и сделал накат, обеспечив себе уверенную победу со счётом 6:0.

Евгений Жербаев, выступающий в весе до 70 кг, стал обладателем бронзовой награды. Накануне он уступил в полуфинале киргизу Эрназару Акматалиеву, а в схватке за третье место не оставил шансов армянину Арману Андреасяну, победив его со счётом 6:0. Чемпионом мира в этой весовой категории стал поляк Магомедмурад Гаджиев.

Ольга Хорошавцева в весовой категории до 55 кг заняла пятое место. В полуфинале она уступила японке Цугуми Сакурай, а в схватке за третье место уступила Александрой Хоменец со счётом 10:8.

Как сообщалось ранее, российский борец вольного стиля Магомед Курбанов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 92 кг на чемпионате мира в Осло.