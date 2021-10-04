Курбанов уступил в финале чемпионата мира по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Магомед Курбанов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 92 кг на чемпионате мира в Осло. В финальной схватке он уступил иранцу Камрану Гасемпуру.

Курбанов первым поймал соперника на сближении, прошёл в ноги и повёл в счёте, но в концовке первого периода уже сам пропустил проход и отдал преимущество сопернику. Магомед снова отдал ногу сопернику во второй трёхминутке и получил замечание. В концовке Курбанов перевёл соперника в партер, но не смог сделать накат и отдал инициативу, проиграв со счётом 8:4.

Как стало известно ранее, 22-летний российский борец, действующий чемпион Европы Загир Шахиев завоевал золотую медаль чемпионата мира в Осло в весовой категории до 65 кг. В финале россиянин досрочно победил иранца Амира Мохаммеда Яздани. Эта золотая медаль стала второй для российской команды на чемпионате мира.