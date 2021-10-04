Шахиев стал чемпионом мира по вольной борьбе в Осло

22-летний российский борец, действующий чемпион Европы Загир Шахиев завоевал золотую медаль чемпионата мира в Осло в весовой категории до 65 кг. В финале россиянин досрочно победил иранца Амира Мохаммеда Яздани. Эта золотая медаль стала второй для российской команды на чемпионате мира.

Уже в начале финальной схватки Шахиев прошёл сопернику за спину и сумел исполнить несколько технических приёмов из этого захвата. Яздани контратаковал, но россиянин продолжил набирать очки и выиграл досрочно за явным преимуществом 14:4.

Российский борец Абукар Муталиев не смог завоевать бронзовую награду в весовой категории до 57 кг. В утешительной схватке он со счётом 13:3 победил представителя Македонии Владимира Егорова, а в бронзовой схватке уступил 4:6 немцу Хорсту Леру. Чемпионом в этой весовой категории стал американец Томас Гилман.

В весовой категории до 79 кг россиянин Радик Валиев завоевал бронзовую награду. В утешительной схватке он одержал досрочную победу над канадцем Сэмом Бармишем, а в противостоянии за бронзу также за явным преимуществом за полторы минуты расправился с японцем Рюки Йосидой. В этой весовой категории золотую медаль завоевал легендарный американец Джордан Барроуз.

Как сообщалось ранее, российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов одержал победу на чемпионате мира по вольной борьбе в Осло, победив в финале американца Дэйтона Фикса в весовой категории до 61 кг. Обладателями бронзовых наград в первый соревновательный день стали Артур Найфонов и Тимур Бижоев.