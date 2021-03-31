Боксёр Папин объяснил поражение Поветкина от Уайта

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Российский боксёр Алексей Папин поделился мнением о причинах поражения Александра Поветкина от британского тяжеловеса Диллиана Уайта.

Я не ждал, что Саша выйдет и сразу нокаутирует соперника. Я надеялся, что ему как и в первом бою, удастся донести свой удар, но понимал, что это будет сложно. Всё-таки, осложнения после коронавируса дали о себе знать. И не только они, были и другие моменты, профессиональные травмы. В нашем спорте они есть почти у всех, а Саше — не 20 и не 30 лет, — сказал Папин NEWS.ru.

По мнению боксёра, Поветкин сам решил, когда ему завершать карьеру, но возможно, имеет смысл провести ещё один бой, чтобы закончить на победной ноте.

Бой Поветкина с Уайтом прошёл в ночь на 28 марта в Гибралтаре и завершился победой британца техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Уайт взял реванш за поражение в первом бою. 22 августа прошлого года он был нокаутирован Поветкиным в пятом раунде.

NEWS.ru сделал текст о реванше между британцем и россиянином.