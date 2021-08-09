Боксёр Папазов наглухо нокаутировал Магомедова на турнире RCC

В Екатеринбурге завершился боксёрский турнир, организованный компанией RCC Boxing Promotions. В главном бою вечера российский полусредневес Фёдор Папазов (23-4, 14 КО) нокаутировал в девятом раунде соотечественника Арслана Магомедова (7-2-1, 5 КО).

Папазов сделал акцент на атаки с дистанции, которые он завершал резкими двойками. Магомедов вскоре освоился в ринге и стал постепенно перехватывать атаки Папазова и забирать пространство в ринге. Соперники обменивались ударами в высоком темпе и при этом избегали клинча. К концу четвёртого раунда Фёдор снова провёл несколько хороших атак и на время перехватил инициативу. Уже к середине боя соперники открыли друг другу рассечения, а Магомедов был вынужден отдать сопернику инициативу под натиском его мощных ударов.

Возрастной Папазов сохранил достаточно сил и скорости на концовку, чтобы вкладываться в свои жёсткие удары. Магомедов неплохо встречал его за счёт длины рук и стал чаще вязать на ближней дистанции. Особенно он активизировался в концовках раундов, когда Папазов начинал подавать признаки усталости. Решающими могли стать два заключительных раунда, на которые Папазов вышел крайне заряженным и правым оверхендом наглухо вырубил Магомедова в начале девятой трёхминутки.

В соглавном поединке российский полусредневес Оганес Устян победил единогласным решением судей украинца Александра Абрамяна и завоевал молодёжные чемпионские титулы IBF и азиатско-тихоокеанский WBO.

Как сообщалось ранее, профессионального боксёра Арутюна Аветисяна задержали в Москве по подозрению в разбойном нападении.