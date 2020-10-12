Тайсон Фьюри отказался от третьего боя с Уайлдером

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Английский боксёр-тяжеловес, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри отказался от третьего боя с американцем Деонтеем Уайлдером.

Я хотел снова избить Уайлдера — это был бы самый быстрый и простой для меня бой. Но его команда никак не могла определиться с датой. Не очень-то они и хотели драться с чемпионом. Они просили меня перенести бой на декабрь — я согласился провести поединок 19 декабря. Потом они снова попытались перенести бой, уже на следующий год, и это уже слишком, я иду дальше, — сказал Фьюри в интервью The Athletic.

32-летний англичанин дважды дрался с Уайлдером: в первый раз в декабре 2018 года, тогда бой завершился вничью, во второй — в феврале 2020 года. На этот раз Фьюри победил техническим нокаутом в седьмом раунде. В активе британца 30 побед (21 — нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. Уайлдер (34 года), одержал 42 победы (41 нокаутом), при одном поражении и одной ничьей.

Ранее Тайсон Фьюри ответил на обвинение команды его соперника Деонтея Уайлдера по поводу того, что он якобы использовал что-то запрещённое в перчатках во время боя, так как оставшаяся в боковой части головы американца вмятина, по словам его брата Марселлоса Уайлдера, не могла быть оставлена кулаком, писал NEWS.ru.