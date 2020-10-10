Боксёр Бетербиев заявил о желании провести бой с Усиком

https://static.news.ru/photo/5869ff82-0b00-11eb-9afe-fa163e074e61_660.jpg Артур Бетербиев Фото: arturbeterbiev/instagram.com

Российский чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев в Instagram заявил, что хочет провести бой с украинцем Александром Усиком.

Бегал, скучно было, решил посмотреть наш бой с Усиком на Олимпиаде. Мне интересно было бы с ним побоксировать в тяжёлом весе, — написал Бетербиев в социальной сети.

Известно, что Бетербиев уже не раз встречался с Усиком на турнирах в любительском боксе. В четвертьфинале Олимпийских игр в Лондоне Бетербиев уступил Усику по очкам.

Ранее NEWS.ru писал, что легковес UFC Тони Фергюсон раскритиковал своего соотечественника Дастина Порье, который дал согласие на поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

По словам Фергюсона, Порье попросту «продался». Он также назвал Макгрегора «международным террористом».