Боксёр Беспутин обозначил цель после возвращения на ринг

https://static.news.ru/photo/5eb01102-830e-11eb-8db4-96000091f725_660.jpg Александр Беспутин Фото: besputin_official/instagram.com

Экс-чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин прокомментировал бой против аргентинца Верона Максимилиано, который пройдёт в Москве 20 марта на арене «Мегаспорт».

Моя главная цель — вернуть пояс. Мы сами, конечно, допустили ошибку, позволив его забрать. В самое ближайшее время вернуть ремешок домой — вот моя основная цель. Но если говорить о более насущном, то сейчас в первую очередь надо выйти из простоя, показать хороший бой, победить, порадовать российскую публику. Я впервые дерусь на российской земле, и это налагает на меня дополнительную ответственность, — приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.

Кроме того, боксёр отметил, что аргентинские боксёры — крепкие ребята с нестандартной защитой, а потому он самым серьёзным образом настраивается на предстоящего соперника.

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