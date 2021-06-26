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Единоборства

Боксёр Ахмедов победил Мендеса и стал претендентом на титул WBA

05:53, 27 июня 2021
Фото: Instagram/batyr_akhmedov

Российский боксёр узбекского происхождения Батыр Ахмедов (9-1, 8 КО), выступающий в первом полусреднем весе, победил техническим нокаутом в восьмом раунде доминиканца Алгениса Мендеса (25-7-3, 12 КО) на вечере бокса в Атланте.

Ахмедов без проблем приноровился к более высокому сопернику и постоянно поддавливал, но получил неприятное рассечение в одном из первых раундов из-за столкновения головами. Постепенно взвиничивая темп, Ахмедов наращивал преимущество к середине боя. После восьмого раунда Мендес отказался от продолжения поединка, сославшись на травму руки. Таким образом россиянин стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.

Как сообщалось ранее, российский боксёр узбекского происхождения Батыр Ахмедов потерпел первое поражение в карьере от американца Марио Барриоса и не смог стать чемпионом мира по версии WBA.

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