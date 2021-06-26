Боксёр Ахмедов победил Мендеса и стал претендентом на титул WBA
Александр Круглов
Александр Круглов
05:53, 27 июня 2021
Фото: Instagram/batyr_akhmedov
Российский боксёр узбекского происхождения Батыр Ахмедов (9-1, 8 КО), выступающий в первом полусреднем весе, победил техническим нокаутом в восьмом раунде доминиканца Алгениса Мендеса (25-7-3, 12 КО) на вечере бокса в Атланте.
Ахмедов без проблем приноровился к более высокому сопернику и постоянно поддавливал, но получил неприятное рассечение в одном из первых раундов из-за столкновения головами. Постепенно взвиничивая темп, Ахмедов наращивал преимущество к середине боя. После восьмого раунда Мендес отказался от продолжения поединка, сославшись на травму руки. Таким образом россиянин стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.