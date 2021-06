Боксёр Ахмедов победил Мендеса и стал претендентом на титул WBA

Ахмедов без проблем приноровился к более высокому сопернику и постоянно поддавливал, но получил неприятное рассечение в одном из первых раундов из-за столкновения головами. Постепенно взвиничивая темп, Ахмедов наращивал преимущество к середине боя. После восьмого раунда Мендес отказался от продолжения поединка, сославшись на травму руки. Таким образом россиянин стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.

Batyr Akhmedov suffers the first cut of his career due to a clash of heads in RD2.



