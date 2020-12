Бойцы ММА примут участие в онлайн-турнире «UFC 4. Кибер Россия»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Популярные спортсмены примут участие в турнире «UFC 4. Кибер Россия», организованном промоутерской компанией Fight Nights, на платформе онлайн-игр «Московский киберспорт».

Как сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы, участники примерят боевые перчатки любимых атлетов, умело управляя ими с помощью игровой консоли. К обычным участникам также будут присоединятся представители смешанных единоборств, несмотря на свою занятость.

Суперфиналы пройдут в Москве в конце декабря в присутствии именитых гостей, представителей СМИ и болельщиков, которых ждет красочное световое шоу и автограф-сессия с участием кумиров.

