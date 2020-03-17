15 декабря 2019 года в Казани прошёл масштабный финальный турнир по одной из разновидностей кикбоксинга. «Бои по правилам TNA» — известная во всей Европе версия, зарекомендовавшая себя на протяжении многих лет. Однако вся репутация компании рушится из-за невыплаты гонораров бойцам на протяжении уже более трёх месяцев. При этом у последних даже нет возможности подать в суд, так как они оказались слишком доверчивы. Однако матчмейкер турнира видит свет в конце тоннеля.

Неуплаченный финал

Традиционный турнир в Казани на «Татнефть Арене» проходит ежегодно в формате Гран-при в нескольких весовых категориях, а его история берёт начало с 2007-го года. Многие бойцы участвуют в соревнованиях на протяжении нескольких лет, а потому прониклись доверием к организации. В минувшем декабре гала-шоу удалось на славу. В главном бою скандально известный российский боец Вячеслав Дацик, проведший за решёткой в общей сложности почти 10 лет, схлестнулся с легендарным французом Жеромом Ле Баннером. Сначала россиянин послал легенду К-1 в нокдаун, но затем сам оказался в нокауте после жёсткого удара ногой по печени. Участникам главного боя, по информации NEWS.ru, гонорары выплатили без проблем, а бойцы, дравшиеся на разогреве, до сих пор вынужденно остаются в накладе.

Жером Ле Баннер World Cup TNA Fights/facebook.com

Сначала они выложили объяснительный пост, где связывали невыплаты с проблемами нескольких банков, аффилированных с «Татнефтью» в восточной Европе, но потом удалили его. С нами до сих пор не связались и не рассчитались, хотя начали уже новый сезон. Матчмейкер Василий Флейшер не даёт никакой новой информации, а только кормит завтраками, — рассказал NEWS.ru киксбоксёр Иван Кондратьев.

Известно, что бойцы из Татарстана до сих пор ждут гонорары и пытаются активизировать соцсети в борьбе за справедливость. Логичным шагом в данной ситуации было бы обращение в суд на нарушение гражданско-правового договора, однако бойцы не имеют контракта на руках, так как он составлялся в одном экземпляре и остался у организаторов. На разумный вопрос, почему поступились своими законными требованиями, они отвечают, что раньше таких проблем не было, а потому, выступая в TNA не первый год, привыкли доверять работодателю.

Раньше выплаты были сразу после боя, поэтому у меня даже мысли не было, что могут возникнуть проблемы у этой организации. Сейчас прошло три месяца, но никаких точных дат выплат нам никто не назвал. В новый сезон они позвали других участников под эгидой другого матчмейкера, — объяснил Кондратьев.

Пострадали даже белорусы

Обычно даже в самых проблемных российских промоушенах в индустрии единоборств выполняют обязательства перед иностранцами в первую очередь. Впрочем, представители союзной Белоруссии к таковым, видимо, не относятся, а потому и их можно продолжать кормить «завтраками».

Пока идут одни обещания. Матчмейкер Вася Флейшер со мной связывался и сказал, что от него будет заявление финансовому директору компании, поэтому он просил бойцов сообщить ему некоторые данные. С другой стороны, компания отстранила Васю, и вина сейчас лежит именно на нём, а новые бои организует Сосланбек, — рассказал NEWS.ru белорусский боец Пётр Романкевич, который ранее опубликовал сообщение и в Instagram.

В то же время TNA успешно начала новый сезон даже в условиях коронавируса. 15 марта на турнире в Казани прошли первые поединки 1/8 финала в нескольких весовых категориях, и при этом их участники получили гонорары сразу после боя. Не было никаких задержек, финансовых проблем ни один из бойцов не испытал. Наблюдающие за успехами коллег герои предыдущего турнира продолжают кусать локти.

В суд подать мы не можем, так как контракт был в одном экземпляре, да и из Белоруссии мы не поедем в Москву. Не ожидали, что вообще может быть такое «кидалово». Может, деньги просто до нас не дошли. В течение трёх месяцев нам обещают закрыть вопрос, но никаких сдвигов пока нет, — продолжил Романкевич.

Для индустрии единоборств невыплата гонораров — обыденная вещь, которую знают все, кто жил в 90-е, но в этой ситуации нет вины непреодолимых обстоятельств, а организационные проблемы бросают тень на компанию, которая на протяжении десятилетий считалась благополучной. Сейчас и «Боям по правилам TNA» будет непросто пережить кризис.

Диалог с бойцами уже выстроен

Василий Флейшер уже не работает матчмейкером TNA, но считает своим долгом продолжать борьбу за права бойцов, причём не только декабрьского турнира в Казани, но и ноябрьского в Китае. Сейчас он старается выстроить диалог между бойцами и руководством компании и рассчитывает, что в ближайшее время проблема будет решена.

Я являюсь не только матчмейкером, но и спортивным директором этого турнира, но при этом не имею отношения к компании, проводящей турнир «Бои по правилам TNA». Я поставил руководство в известность о необходимости провести оплату до начала следующего сезона, чтобы не создавать резонанс. Я отказался участвовать в начале следующего сезона, пока не будет произведена оплата людям, с которыми я работаю не один год, поэтому выступаю на стороне спортсменов. Я понимаю их требования, но хочу сообщить, что сейчас поступило уведомление от руководства чемпионата TNA о том, что все долги будут выплачены в полном объёме, — рассказал Флейшер NEWS.ru.

Остаётся надеяться, что промоутерская компания в ближайшее время действительно произведёт выплаты бойцам и отстоит завоёванное годами доброе имя. В условиях финансового кризиса и распространения коронавируса сохранение крупных промоутерских компаний крайне важно для индустрии единоборств.