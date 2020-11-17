Бойца Яндиева выпустили из изолятора

https://static.news.ru/photo/70b006e2-2921-11eb-95ae-fa163e074e61_660.jpg Адам Яндиев Фото: adam_yandiev_boroda/instagram.com

Бойца смешанного стиля Адама Яндиева, избившего Сергея Харитонова, выпустили из изолятора временного содержания. Об этом сообщает ТАСС.

Я сейчас только что был освобожден из ИВС. Позже я прокомментирую всё, что произошло между мной и Харитоновым, — сказал Яндиев.

Отмечается, что во вторник вечером, 17 ноября, истекал срок задержания на двое суток, и больше без решения суда Яндиева в ИВС держать не имели права.

В понедельник, 16 ноября, стало известно, что Яндиеву предъявили обвинение в причинении лёгкого вреда здоровью. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, вечером 13 ноября в Москве в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» Яндиев и Харитонов повздорили. В результате нескольких нанесённых ударов Адам сломал Сергею нос и орбитальную кость. Удары, предположительно, были нанесены кастетом или другим твёрдым предметом.

В тот же день в Сети появилось видео инцидента.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о самочувствии и причинах случившегося. В понедельник в деле появились новые подробности. Яндиев в своё оправдание привёл цитату Владимира Путина.