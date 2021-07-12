Бойца Тарасова вызвали на допрос по делу о драке в поезде

Российский блогер и по совместительству боец ММА Артём Тарасов 12 июля прошёл допрос по уголовному делу о причинении вреда здоровью средней тяжести в ходе драки с вице-президентом «АльфаСтрахования» Андреем Сорокиным, сообщает «360».

Пассажир, который на меня вот это всё роет, оказался с очень большими связями и подвязками, как говорят. Поэтому сегодня вызвали уже по уголовному делу, я иду как обвиняемый, — рассказал Тарасов.

Он отметил, что его оппонент во время конфликта был тоже пьян. Тарасов опроверг обвинения в избиении вице-президентом «АльфаСтрахования», заявив, что всё закончилось словесной перепалкой в поезде.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге были задержаны ММА-блогер Артём Тарасов и боец смешанного стиля Никита Солонин после конфликта с пассажиром в поезде «Сапсан». В отношении спортсменов было возбуждено уголовное дело.