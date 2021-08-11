Бой Спенс — Пакьяо отменён из-за травмы американца

Боксёрский поединок между чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом и легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо, назначенный на 21 августа, отменён из-за травмы американца, сообщает BoxingScene.

Врачи диагностировали у Спенса отслоение сетчатки левого глаза и запретили проводить поединок. Теперь ему предстоит операция. На замену Эрролу выйдет чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе кубинец Йорденис Угас.

Я разочарован тем, что не смогу провести бой с Мэнни Пакьяо. К сожалению, врачи обнаружили проблемы с моим левым глазом, и мне нужно в ближайшее время делать операцию. В таком состоянии я не могу драться. Хочу извиниться перед всеми, я скоро вернусь, — написал Спенс на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Спенс победил единогласным решением судей соотечественника Дэнни Гарсию в главном событии вечера бокса в Арлингтоне и отстоял титул чемпиона мира во втором полусреднем весе по версиям WBC и IBF.