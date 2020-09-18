Бой с Гейтжи под угрозой: Хабибу нашли замену в лице экс-чемпиона Bellator

Президент UFC Дэйна Уайт объявил о заключении контракта c бывшим чемпионом Bellator и одним из лучших легковесов последнего десятилетия Майклом Чендлером. 34-летний американец станет запасным бойцом в титульном противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейтжи. Изначально Чендлер мог провести претендентский поединок с Тони Фергюсоном, однако UFC отказалась от потенциально шикарного соглавного боя ради того, чтобы подстраховать Хабиба, чьи бои проходят раз в год и нередко срываются.

Почему Чендлер сразу стал претендентом на титул

Для UFC успехи бойцов в других лигах редко имеют значение, а их титулы даже не упоминаются при объявлениях бойцов, однако Bellator в лице Чендлера получил достойное признание. Даже не чемпион этой лиги, но, безусловно, топовый боец, входящий в десятку лучших в мире, может дебютировать в октагоне сразу с титульного боя. Чендлер заявил о себе ещё в далёком 2011 году, когда Bellator проводил по паре Гран-при в год в каждой весовой категории. Чендлер выиграл один из таких турниров, а затем сенсационно отобрал чемпионский титул у Эдди Альвареса. В 2014 году он попал в чёрную полосу, когда трижды подряд уступил в титульных поединках Альваресу и Уиллу Бруксу, но затем ещё дважды завоёвывал титул и терял его.

В 34 года для Чендлера не осталось вызовов во второй лиге мира, и он решил пойти ва-банк и сыграть напоследок в большую игру. В конце концов получилось же у Альвареса добавить к титулу Bellator пояс UFC. Однако в октагоне неплохому борцу и разухабистому рубаке Чендлеру будет непросто с его ростом 173 см против легковесов вроде Нурмагомедова, которые гоняют по 15-20 кг. Судя по тому, что в статусе свободного агента американец договорился о контракте, UFC сделала ему интересное предложение и с финансовой точки зрения, решив усилить дивизион, где после прихода Гейтжи так и не появилось новых ярких звёзд.

Майкл Чендлер instagram.com/mikechandlermma

Где Хабиб, там всегда риск

Организовывать поединки Хабибу Нурмагомедову — дело хлопотное и требующее страховки. Поэтому уже во второй раз UFC подписывает контракт с резервным бойцом. Достаточно вспомнить, что его поединки с Тони Фергюсоном срывались пять раз. Виной тому были травмы обоих соперников, проблемы с весогонкой у Нурмагомедова, что немудрено с учётом того, что между боями он весит под 90 кг, и неприятная тенденция, при которой россиянин дерётся в октагоне в среднем раз в год.

Весной Нурмагомедов должен был встретиться с Фергюсоном, но по неизвестной причине от боя отказался, мотивировав это решение невозможностью вылететь в США. Хотя при желании всех сторон это не помешало подраться Александру Волкову в разгар эпидемии в Штатах и в России. Конспирологи видят в этом ходе многоходовку хитрого менеджера Хабиба Али Абдель-Азиза, который вовремя заменил чемпиона на неудобного для Фергюсона Гейтжи. Тот гораздо раньше был в курсе готовящейся замены, целенаправленно тренировался под Фергюсона, а затем деклассировал его в эпичном апсете года.

В нынешней ситуации Абдель-Азиз сохранит своего чемпиона при любом раскладе, но кто его знает, что у него на уме. Нурмагомедов летом пережил смерть отца, который был для него не просто тренером, а духовным наставником и лидером всей команды. Подготовку к бою он впервые за последнее время проводит за пределами США, тренируясь лишь в Дагестане и Эмиратах, хотя Хавьер Мендес нашёл возможность помочь своему подопечному.

Хабиб не скрывает, что его карьера вышла на финишную прямую и до заветной отметки 30-0 осталось лишь две победы. Нурмагомедов мог бы их одержать в поединках, которые помогут выстроить ему роскошное наследие. Идеальные кандидатуры для этого — мечтающий о реванше Конор Макгрегор и суперчемпион в отставке Жорж Сен-Пьер, который может вытащить перчатки из нафталина только ради очень большого чека.

Хабиб Нурмагомедов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чендлер — идеальная жертва Нурмагомедова

Если Хабиб не сможет выступить в Абу-Даби, а в эпоху коронавируса и постоянно срывающихся из-за эпидемии боёв возможно всякое, поединок Чендлера и Гейтжи станет украшением турнира. Оба соперника — базовые борцы, но отлично чувствуют себя в стойке, а потому способны устроить кровавый фейерверк на все пять раундов, при этом Чендлер выглядит немного ухудшенной версией Гейтжи. Интересно, какой титул будет стоять на кону в этом случае: принадлежащий Гейтжи временный пояс или всё-таки полноценный, находящийся пока в руках у Хабиба. Пока руководство лиги лояльно к российскому чемпиону, как ни к кому из своих звёзд, однако больше года не защищать титул — непозволительная роскошь для любого чемпиона.

Если же Чендлер выйдёт на замену Гейтжи, то это будет шикарный подарок для Хабиба. Мелкого легковеса Нурмагомедов способен превратить в тряпку, которой он будет тщательно протирать все восемь углов октагона, пока Майкл не капитулирует. В стойке же у Хабиба будет преимущество в длине рук, и Чендлеру будет непросто как следует пробить по крепкому чемпионскому подбородку.

Их бой может состояться и в отдалённой перспективе, если Чендлер победит топового оппонента в дебютном поединке и станет официальным претендентом, а Хабиб предпочтёт строить наследие, продолжая расправы над стилистически удобными ударниками. Фанатам, мечтающим о реванше с Макгрегором, битве эпох с Сен-Пьером или на худой конец долгожданной встрече с Фергюсоном, останется в очередной раз облизнуться.