Бой Емельяненко и Исмаилова пройдёт по плану 24 июля в Москве

https://static.news.ru/photo/07f9f59c-a1b1-11ea-b163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Емельяненко/vk.com

Российская лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat возобновит деятельность АСА 106 турниром 11 июля, а 24 июля проведёт в Москве бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

Мы ценим труд своих бойцов и не хотим, чтобы они потеряли свой класс без боев. Мы хотим вернуть ММА болельщикам, вселить оптимизм и веру, что пандемия — это не навсегда. Поэтому мы стартуем 11 июля с ACA 106 и до конца лета проведем 4 турнира, — приводит слова основателя АСА Майрбека Хасиева пресс-служба организации.

Атлетическая комиссия организации создаст протокол безопасности для ближайших турниров, а состав участников, место и условия проведения будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

Как писал NEWS.ru, поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом пройдёт 8 или 15 августа в Великобритании без зрителей.