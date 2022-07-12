Бой брата Нурмагомедова в UFC отменили Бой Абубакара Нурмагомедова и Филипа Роу в UFC отменили из-за проблем с визой

Фото: vk.com/nurmagomedovmma

Абубакар Нурмагомедов

Поединок российского бойца ММА Абубакара Нурмагомедова в UFC отменили, передает ТАСС. Брат Хабиба Нурмагомедова не смог решить проблемы с американской визой и не вылетел в США.

Бой должен был состояться 16 июля в Лонг-Айленде. Соперником Нурмагомедова должен был стать Филип Роу.

Последний бой Абубакара состоялся в марте 2021-го. Тогда он одержал победу над американцем Джаредом Гуденом судейским решением.

Ранее боец ММА Александр Шлеменко заявил, что нормально отнёсся к переносу боя с Магомедом Исмаиловым на декабрь и уже предполагал такой вариант. Он добавил, что теперь до встречи с Исмаиловым собирается провести два боя. Поединок с Магомедом должен был состояться в августе, но ему придётся восстанавливаться после операции на колене.