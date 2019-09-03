30 августа Роман Богатов одержал в родном Оренбурге досрочную победу над французом Микаэлем Лебу, защитил титул чемпиона M-1 Challenge и получил право продолжить карьеру в UFC. В эксклюзивном интервью News.ru боец рассказал о готовности драться на UFC в Москве или выйти на замену любому сопернику, философии и борьбе за здоровье общества вместе с Александром Шлеменко и поделился ожиданиями от боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.

— Свою вторую и заключительную защиту титула вы проводили в родном регионе. Что чувствовали в такой ответственный момент?



— Это был у меня уже третий бой в Оренбурге. С каждым годом зрителей и болельщиков становится всё больше и больше. В этот раз очень много людей приехало поддержать меня из родного Новотроицка, из Бузулука, из Оренбурга, из Москвы, из других регионов России. Внутренний настрой был такой, что я ни в коем случае не должен их подвести и должен обязательно выиграть. Настрой был жёсткий и бескомпромиссный. Зал своей поддержкой мне очень помог, постоянно гнал вперёд.

— Вас не расстроило, что соперник не смог продолжить бой из-за травмы?



— Были смешанные чувства. Вроде и победил, но не хотел победить таким образом. Я к тому времени только разогнался и хотел поработать, а соперник, наоборот, уже подсел. Я чувствовал, что мне остаётся немножко, чтобы его дожать. Я поймал ажиотаж, интерес к бою и хотел его эффектно завершить. Когда француз отказался от продолжения боя, я не сразу понял, что у него серьёзная травма. Решил, что он хочет поберечь себя, понимая, что ему ничего не светит, как делают многие рациональные европейцы. Но после объявления ринг-анонсера понял, что радоваться не стоит. Микаэль достойно бился первые два раунда, когда было ещё непонятно, в какую сторону пойдёт бой. Но в третьем раунде я переломил ход поединка, а мой соперник просел функционально. В любом случае бой я выиграл по делу.

— Теперь следующий бой вы проведёте в UFC?



— Я должен обсудить этот вопрос с руководителем клуба и президентом М-1 Вадимом Финкельштейном, которые вели переговоры по поводу моего перехода туда. Они сказали, что вопрос с переходом уже решён на 90% и осталось решить небольшие формальности. На пресс-конференции также было объявлено, что я присоединился к когорте чемпионов М-1, которые перешли в UFC. Думаю, что в ближайшее время получу конкретную информацию по этому поводу.

— Если вам поступит предложение подраться в ноябре на московском турнире, будете готовы?



— С удовольствием бы принял такое предложение, потому что сейчас нахожусь в хорошей форме. У меня не будет необходимости сгонять много веса. Травм после боя у меня тоже нет. Уже вчера я провёл первую тренировку — кроссфит. Так что готов пойти в бой в ноябре-декабре. Если будет возможность выйти на замену против какого-нибудь известного бойца в октябре, я тоже готов. Не побоялся бы сразиться и с оппонентом из первой рейтинговой десятки. У меня огромное желание драться.

— Вы идёте по пути одноклубника Дамира Исмагулова, который недавно выиграл уже третий бой в UFC. Какие у вас отношения? Какое впечатление производят его выступления в лучшей лиге мира?



— Мы в приятельских отношениях, постоянно общаемся. Я рад, что он выиграл очередной бой и теперь намерен перейти в вес до 66 кг, где намерен закрепиться в пятёрке лучших бойцов. Пока он присматривался, проверял свою форму, но я заметил, что с каждым боем он всё больше раскрывается и набирает обороты. Последний бой он провёл как действительно потенциально один из лучших бойцов UFC. Желаю ему дальнейших успехов.

— У вас хорошая борцовская база, но при этом клуб Александра Шлеменко «Шторм» известен хорошей школой ударной техники. Сейчас какому из компонентов отдаёте предпочтение?



— Свою борцовскую базу я никогда не забуду. У меня уже в подсознании отложен проход в ноги, борьба. Постепенно осваиваем и ударную технику, спаррингуем, и в стойке чувствую себя уже более уверенно. Мне уже нравится так работать. Надеюсь, выступление в UFC поможет мне раскрыть новые навыки в моей технике. У нас многогранный вид спорта, поэтому лучше быть разносторонним бойцом. Чем богаче твой арсенал, тем больше у тебя перспектив на элитном уровне, больше возможностей проявить себя в бою.

— Как вы увлеклись философской литературой?



— Это пошло ещё со школы. Когда мы проходили классические произведения по литературе, они мне не так нравились, как книги, которые затрагивали вопросы мировоззрения, смысла жизни, человеческой души, расширяли кругозор. В более старшем возрасте я читал книги о психологии и религии, изучал историю различных религий. Хотелось рассмотреть разные культуры, точки зрения, чтобы духовно обогатиться и расширить свой внутренний мир. Интересны трактовки одних и тех же глобальных вопросов с разных сторон и более глубоко. Мне было интересно, зачем мы живём, куда идём, откуда пришли.

— Александр Шлеменко тоже задаётся этими вопросами и на практике борется со многими социальными проблемами, например алкоголизмом. Вам близки его взгляды?



— Он очень много делает в родном Омске, чтобы молодёжь выбирала трезвый образ жизни. Открывает спортивные площадки, рассказывает о вреде алкоголя. Я перенимаю его стремление и хочу, чтобы в Оренбурге также открывалось больше спортивных площадок. Я согласен с его борьбой с такими пагубными вещами. Человек должен вести трезвый образ жизни, а для этого нужно, чтобы люди с детства приобщались к спорту и здоровому образу жизни. Раньше, в наше время в Новотроицке больше людей занимались спортом, а сейчас молодёжь больше поддаётся электронным новшествам. Техническая эволюция делает людей менее подвижными и, как следствие, менее здоровыми. Наличие гаджетов не должно мешать здоровому образу жизни. При этом теряются живые связи между людьми, между разными поколениями.

— Старшего сына вы ещё не отдали в спортивную секцию?



— Ему в декабре будет пять лет, поэтому планирую с осени отдать на борьбу, надеюсь, тренеры его возьмут. Он обладает хорошими скоростными качествами. Младшему только год, но я тоже хочу отдать его в спорт. Борьба подходит для этого, потому что развивает и силу, и скорость, и мышление. К тому же тренировки включают и игровые виды спорта. Старший немножко уже позанимался плаванием и гимнастикой для укрепления организма и, я считаю, готов к борьбе.

— Что вы ждёте от боя года Хабиб против Порье?



— Думаю, что Хабиб будет явно доминировать. Порье будет очень тяжело подготовиться к его неудобному стилю и нечеловеческой физической мощи, которую отмечали одноклубники Люк Рокхолд и Даниэль Кормье. Он боролся всю жизнь, и остановить его будет очень сложно. У него хороший генотип, так как он рос в местах с чистым воздухом и с детства привык к здоровому питанию. К тому же он тренируется в одном из лучших залов AKA, где постоянно развивается и осваивает новые навыки. Поэтому я на 80–90% уверен, что Хабиб его «завяжет», будет прижимать к сетке, переводить в партер и доминировать все пять раундов. Не уверен, что он закончит бой досрочно, потому что Порье — очень стойкий парень, но победа должна остаться за Нурмагомедовым.