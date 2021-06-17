Боец UFC оценил игру сборной России на Евро-2020

https://static.news.ru/photo/76210514-cf4c-11eb-b199-96000091f725_660.jpg Максим Гришин Фото: maxim_grishin_officially/instagram.com

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Максим Гришин, выступающий в полутяжёлом весе, оценил игру сборной РФ на чемпионате Европы по футболу и рассказал об опыте совместной игры в футбол с участником Евро-2020 Юрием Жирковым.

Игры сборной России не смотрел, хотя понимаю и поддерживаю их как спортсмен. Я сам из Тамбова и помню, как один из ведущих «забивателей» нашей страны забил нашему клубу пять мячей и прыгал так, как будто забил их в финале чемпионата мира, а в матче с Бельгией он не смог даже к воротам подойти. Это и расстраивает, что таков уровень нашего футбола, — рассказал Гришин NEWS.ru.

Также боец отметил, что в Тамбове сам занимался футболом и играл в детско-юношеской командой с нынешним полузащитником сборной России Юрием Жирковым.

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