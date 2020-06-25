Боец UFC Масвидаль похвалил Нурмагомедова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг «40 до 40», заработав $16,5 млн, пишет Forbes. На втором месте — Ольга Бузова с суммой в $2,7 млн. Также в тройку вошёл Егор Крид ($6,9 млн).

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг «40 до 40», заработав $16,5 млн, пишет Forbes. На втором месте — Ольга Бузова с суммой в $2,7 млн. Также в тройку вошёл Егор...