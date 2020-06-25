Единоборства

Боец UFC Масвидаль похвалил Нурмагомедова

14:48, 25 июня 2020 62
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский боец Ultimate Fighting Championship Хорхе Масвидаль признался, что уважает чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Я уважаю Хабиба. Он сильный спортсмен. Мне нравится то, что он предлагает зрителям, его подход к делу. Он не болтает просто ради раскрутки боя. Но если ему не нравится соперник, то это и так становится всем ясно, — рассказал Масвидаль в эфире на своей странице в Instagram.

Также боец отметил активную работу Нурмагомедова в партере и его стремление всегда досрочно завершить бой.

Как писал NEWS.ru, чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал, что вёл переговоры по поводу благотворительного выставочного поединка с Майком Тайсоном.

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