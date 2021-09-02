Боец Спивак объяснил, почему не выходит под украинским флагом

Мои мама и папа русские и украинцы, поэтому сам я считаю себя славянином. Но так получилось, что я родился в Молдове, вырос там и провёл всю свою жизнь, являюсь гражданином этой страны, поэтому её и представляю на международных соревнованиях. Российский или украинский флаг мне ставили ошибочно. Когда я выступал в украинском промоушене WWFC, из меня сделали украинского чемпиона, но документы оформить так и не получилось, и официально украинцем я не стал, — рассказал Спивак NEWS.ru.