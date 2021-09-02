Боец Спивак объяснил, почему не выходит под украинским флагом

Молдавский тяжеловес UFC Сергей Спивак рассказал, почему его ошибочно записывали в украинцы, кем он является по происхождению и почему представляет Молдавию.
Мои мама и папа русские и украинцы, поэтому сам я считаю себя славянином. Но так получилось, что я родился в Молдове, вырос там и провёл всю свою жизнь, являюсь гражданином этой страны, поэтому её и представляю на международных соревнованиях. Российский или украинский флаг мне ставили ошибочно. Когда я выступал в украинском промоушене WWFC, из меня сделали украинского чемпиона, но документы оформить так и не получилось, и официально украинцем я не стал, — рассказал Спивак NEWS.ru.
4 сентября в Лас-Вегасе Спивак проведёт очередной поединок с американцем Томом Эспинолом, согласившись на коротком уведомлении выйти на замену россиянину Сергею Паловичу.
Как сообщалось ранее, российский боец украинского происхождения, выступающий в тяжёлом весе Алексей Олейник (59-16-1) проиграл по очкам украинцу молдавского происхождения Сергею Спиваку (14-2).