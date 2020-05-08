Единоборства

Боец сдал положительный тест на COVID-19, но турнир UFC 249 состоится

08:25, 09 мая 2020
Роналду Соуза Роналду Соуза Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бразильский боец Роналду Соуза, который на турнире UFC в Джексонвилле в ночь с 9 на 10 мая должен был встретиться с ямайцем Юрайей Холлом, сдал положительный тест на коронавирус, так же как и двое его угловых. У всех болезнь проходит бессимптомно.

Как сообщает ESPN, боец прибыл во Флориду в среду и сообщил, что коронавирусом болел один из его родственников. Пока он ждал результатов теста и готовился к бою, он носил маску и был изолирован от общения с другими бойцами. Во время дули взглядов Соуза стоял в нескольких метрах от соперника без маски. При этом президент UFC Дэйна Уайт (также без маски) стоял ближе всех к нему. Кроме того, близко к соотечественнику в один из моментов находился бразилец Фабрисиу Вердум.

Атлетическая комиссия штата Флорида сочла меры безопасности, принятые UFC, достаточными и разрешила проведение оставшихся 11 боёв.

Как писал NEWS.ru, боец UFC Джастин Гейтжи считает соотечественника Тони Фергюсона соперником сложнее, чем россиянин Хабиб Нурмагомедов.

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