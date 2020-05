Боец сдал положительный тест на COVID-19, но турнир UFC 249 состоится

Как сообщает ESPN, боец прибыл во Флориду в среду и сообщил, что коронавирусом болел один из его родственников. Пока он ждал результатов теста и готовился к бою, он носил маску и был изолирован от общения с другими бойцами. Во время дули взглядов Соуза стоял в нескольких метрах от соперника без маски. При этом президент UFC Дэйна Уайт (также без маски) стоял ближе всех к нему. Кроме того, близко к соотечественнику в один из моментов находился бразилец Фабрисиу Вердум.

During the faceoffs today, Jacare was standing very far away from Uriah Hall.



This was the only faceoff where this occurred. https://t.co/AkYVGQjxOm pic.twitter.com/MK1zhpohS4