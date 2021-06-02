Боец Салихов рассказал о тренировках китайца в Дагестане

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российский боец UFC Муслим Салихов рассказал, как перспективный китайский боец Су Мудаэрджи тренировался в Китае и повышал свой уровень борцовской подготовки.

Он проводил сборы у нас в Дагестане, но сейчас из-за ограничений не может выезжать. Он проиграл первый бой в UFC, но потом стал выезжать к моему тренеру Магомеду Гаджиеву и выиграл несколько боёв. Я тоже связан с Китаем и тренировался у них. Су может стать одним из топов в весе до 57 кг, стать одним из главных бойцов, если будет и дальше так работать. Пусть чаще приезжает в Дагестан и тренирует борьбу, — рассказал Салихов.

Также боец отметил, что ММА набирает популярность в Китае, но китайцы больше интересуются своими бойцами и тем, что происходит у них внутри страны. При этом у них сохраняется любовь к своим традиционным видам спорта, таким как ушу.

Полностью интервью с Салиховым читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».