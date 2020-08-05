Боец Слипенко рассказал, почему сделал свадебное предложение в клетке

https://static.news.ru/photo/93cf4694-d726-11ea-9f21-fa163e074e61_660.jpg Виталий Слипенко Фото: slipenko_mma/instagram.com

Боец лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Виталий Слипенко на турнире АСА 107 в Сочи одержал победу над Черси Дудаевым, после чего сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо в клетке. Он объяснил свой поступок и прокомментировал негативную реакцию на него в социальных сетях.

Я заранее планировал это сделать, вне зависимости от того, выиграю или проиграю. Я к этому готовился и хотел сделать ей сюрприз. Но меня ждала двойная победа. Для меня семья превыше всего и, конечно, после сложного боя меня захлестнули эмоции, когда я увидел слёзы моей девушки, — рассказал Слипенко NEWS.ru.

Также боец отметил, что спокойно отнёсся к критике за свой поступок, так как это просто повод для того, чтобы зацепиться.

Полностью интервью с Виталием Слипенко читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».