Боец Слипенко рассказал, почему сделал свадебное предложение в клетке

Боец лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Виталий Слипенко на турнире АСА 107 в Сочи одержал победу над Черси Дудаевым, после чего сделал предложение руки и сердца своей девушке прямо в клетке. Он объяснил свой поступок и прокомментировал негативную реакцию на него в социальных сетях.
Я заранее планировал это сделать, вне зависимости от того, выиграю или проиграю. Я к этому готовился и хотел сделать ей сюрприз. Но меня ждала двойная победа. Для меня семья превыше всего и, конечно, после сложного боя меня захлестнули эмоции, когда я увидел слёзы моей девушки, — рассказал Слипенко NEWS.ru.
Также боец отметил, что спокойно отнёсся к критике за свой поступок, так как это просто повод для того, чтобы зацепиться.
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