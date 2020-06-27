Боец Перри отказался от тренеров и победил с помощью своей девушки

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В соглавном бою вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе американский полусредневес Майк Перри (14-6) победил единогласным решением судей соотечественника Микки Голла (6-3).

Перри активно начал бой, стараясь сделать акцент на ударную мощь, но ему было непросто на дистанции против длиннорукого оппонента. Концовку первого раунда он забрал за счёт тейкдауна и прохода в доминирующую позицию, а затем продолжил переводить соперника в партер, а в концовке второй пятиминутки отправил Голла в нокдаун. Концовку боя Перри провёл активнее и свежее и получил победу ото всех трёх судей со счётом 29:28. При этом Перри отказался от услуг тренеров, а в качестве углового аккредитовал свою девушку, которая ему прикладывала лёд.

В поединке тяжеловесов американец Морис Грин победил удушением ручным треугольником в третьем раунде соотечественника Джана Вилланте.

Как писал NEWS.ru, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что россиянин не собирается заканчивать карьеру в ближайшее время.