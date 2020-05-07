Боец Немков рассказал, как поддерживает форму в условиях самоизоляции

https://static.news.ru/photo/274f6906-9052-11ea-b639-fa163e074e61_660.jpg Вадим Немков Фото: Вадим Немков/vk.com

Российский боец, претендент на титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал о том, как поддерживает форму в условиях пандемии коронавируса

Обычно я живу в городе, но сейчас с семьёй переехал к родителям в частный дом в посёлке. Во дворе у меня есть возможность заниматься на турнике. Также я бегаю кроссы. Залы сейчас все закрыты, поэтому о спаррингах пока не может идти и речи. Поэтому тренируюсь дома, — рассказал Немков NEWS.ru.

Также боец отметил, что пока нет конкретных сроков его боя с чемпионом Bellator Райаном Бейдером, но при благоприятном исходе организация может возобновить проведение турниров в конце лета.

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